Калужанка лишилась двух миллионов, поверив инвесторам из соцсетей
Калужанка лишилась двух миллионов, поверив инвесторам из соцсетей

Дмитрий Ивьев
26.05, 10:24
Женщина из Козельского района стала жертвой мошенников, которые обманом выманили у неё более двух миллионов рублей. Всё началось с обычного знакомства в социальной сети, рассказали в полиции.

В переписке новый друг хвастался своими успехами в инвестировании и показывал, как много зарабатывает на бирже. Когда женщина призналась, что не разбирается в таких делах, он предложил помощь своей сестры — якобы она тоже торгует на бирже и всё объяснит.

Вскоре женщине действительно позвонила незнакомка, которая представилась сестрой того мужчины. Она убедила жертву в том, что вложения выгодны, предложила пройти обучение и открыть инвестиционный счёт. Женщина скачала приложение, зарегистрировалась, указав паспортные данные, и перевела деньги на указанный счёт, конвертировав их в доллары, как ей посоветовали.

Потом с ней связался ещё один куратор. Целый месяц он давал инструкции, какие сделки совершать. В личном кабинете женщина видела, как растёт её прибыль, и это внушало доверие — она продолжала переводить деньги.

Проблемы начались, когда она решила вывести заработанное. То появлялись какие-то препятствия, то новые условия: то нужно лично приехать в офис брокера за границу, то внести дополнительный депозит, то найти доверенное лицо. Только тогда женщина поняла: её обманули.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следователи разбираются, кто стоит за этой схемой.

