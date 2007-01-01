Владислав Шапша: В Калужской области сохраняется стабильное снабжение топливом
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил своим подчинённым держать вопрос поставок топлива в регион на постоянном контроле.
В понедельник, 15 июня, на еженедельном заседании областного правительства глава региона заслушал отчёты о надёжности обеспечения топливом автозаправочных станций.
Особое внимание уделялось снабжению предприятий аграрного сектора, которые завершают яровой сев и переходят к заготовке кормов.
Поставки дизельного топлива и бензина в область проходят стабильно, а созданный двухнедельный запас позволяет чувствовать себя уверенно.
При этом в Калужской области сохраняются одни из самых низких цен на нефтепродукты среди регионов Центрального федерального округа.
Владислав Шапша подчеркнул, что просит коллег оперативно реагировать в случае любых изменений ситуации, чтобы не допустить сбоев.
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