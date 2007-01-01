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Недвижимость и ЖКХ

Жители домов на улице Салтыкова-Щедрина вынуждены жить возле растущей помойки

Евгения Родионова
15.06, 15:22
0 362
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Об этом в понедельник, 15 июня, рассказала нам читательница через чат-бот обратной связи.

По её словам, свалку между домами №81 и №91 не убирают с апреля.

— Люди живут рядом с помойкой, которую последний раз убирали во время субботников, - пишет горожанка. - Также около домов №50 и №50а не убраны мешки с мусором. Вся улица утонула в мусоре, под каждым кустом - свалка. Создаётся только видимость уборки.

— Свалок много убрать одновременно все не успевают, - комментирует ситуацию Управление городского хозяйства города Калуги. - Уборка была запланирована. До конца недели обещают убрать.

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