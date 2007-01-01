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Калужане, готовьте зонтики

Сегодня, 13 июня, в регионе ожидаются дожди разной интенсивности и перепады температуры
Михаил Тырин
13.06, 07:00
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По данным метеопрогноза, в субботу, 13 июня, погода будет неустойчивой.

Утром воздух прогреется до +22°, но ожидается небольшой дождь. При юго-восточном ветре 2 м/с будет ощущаться +25°. Влажность составит 71%, давление — 741 мм рт. ст.

Днём столбики термометров покажут +24°, однако прогнозируется уже более сильный дождь. Ветер усилится до 4 м/с (юго-восточный), ощущаться будет +26°. Давление немного понизится до 739 мм рт. ст., влажность — 70%.

Вечером похолодает до +19°, небольшой дождь сохранится. Ветер сменится на юго-западный (2 м/с), ощущаться будет +20°. Влажность повысится до 84%, давление — 739 мм рт. ст.

Ночью температура опустится до +13°, ожидается пасмурная погода без осадков. Ощущаться будет прохладнее — +11°. Ветер слабый (3 м/с), влажность достигнет 85%, давление — 739 мм рт. ст.

Жителям и гостям региона рекомендуется иметь при себе зонт и одеваться по погоде с учётом возможного дождя и прохлады ночью.

 

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