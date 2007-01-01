Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство На Яченской набережной планируют установку пандуса на лестнице
Благоустройство

На Яченской набережной планируют установку пандуса на лестнице

Евгения Родионова
15.06, 10:29
0 340
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 15 июня, калужанин сообщил о проблеме с отсутствием пандуса на Яченской набережной в комментариях в социальной сети.

— Когда на лестнице от набережной к ракете сделают пандус? - поинтересовался горожанин.

— Сейчас ведётся разработка технических решений и вариантов устройства пандуса для маломобильных граждан, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - К сожалению, сроков реализации пока указать не можем.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
0%
0%
83%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImIvaVMzamthN1E1TEs1aXQvcFFqTGc9PSIsInZhbHVlIjoiTzZRUHlIUGRIcXU2dXBqeU83RVp0QllJdTZkV1lGNklneXpYb3VrMzNjTlRpK2RVSzlWK3NWMEpUSWFaWXpMRUpWMis5S29MbGMveDQwYUhOckE5UG1pR1NZODlyTjM5MnlGV2pBWmpxN0tLS2gxK3owLzF5Y0FBcWppa0RSOFpnMlJrSHNQTTlXQ1UrdWxVNVFHSTNLbWhLWkNYTVh3aDdIRzI3NGJmbXdDOGJBYWZCSlUxc1VOMGFiVmJ4VlJGWUxJTU56eHhhdVcxMTcvSUdva1VWTjc3WnRwK3M5bkJDVWRmNXVJOUZOQnU2UUZ5ODEvTEFLZGVBYk8zWUtYUWZ5cFRRbVNwWWhBWHBTSVc3RVdRS0RONVF5VlNNQXZ5SG9yakl1VDRCTW9ha1EvZEk5U294d2pGV1hxTGVkVWpkek4wc0ladG56NnRqRGwwYzBpRnJpTUQwT3hocUF3S2U1OXdIMlFtdFNYTURkUFZETkp4aXdBK2VvODM4cy9vcWZUM2p3Z1ovbU8rTG9NTkpETWpyQlFuV3hDbnNPaGs3dnRRa0U1dHVPQS9TU0FTRXR1VDJGOTF6ckNoN2JaSyIsIm1hYyI6IjkwNjRjZDllMTNkMDVhYTg5ZjcwNjZkOTlmYzAyYzk3NGM3N2QwOGFmZTlmYzVlMTdjNDU2OTBkMmI3ZmY2ZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNVcGFSZ2h1NkJIV2p5WVZVVVZLeHc9PSIsInZhbHVlIjoiZm9vcU5iSmhBRjd2ZEFONnhyWDJKY1hVNzc0NHJqKzhkbjlQem9COEJUVXJIa1doa3U0UFE4MnZKM2o2SzNYMHhHZm9HNGw5b09CWHBtemV4ZVNla0ZLay9tSnRJY2hlUU5JUUs3WXc1VUdseENaOHg0RjNhM0dVOFAzbFYwTzFyWmxORmsrRzlKYnY0ZjdZMlFkYXd1SmlpSEw5T0VhTkMrdlVBRFBweHV4ZHBubnNNZ2JjZFFYQWxIa0E0c1JkUDFKc3JVamkxbTgwbEZubTd3dmhrR1dydXg4dnZrVStjNDc2K3krd3pFazkvUnZoSkkwK3QvaEhzV2ZzOFNnMGFWM3NLWnYwSm9JN3Q1QWJpYWpDOW80YXdnNEZyWFJBbUQ3ZVl0dElGbmp6eVdaTmg3cjF0a1JGZkNjZmpjUkhsVEt4UE5VN1NWNDNuN3ZmZkVHN0hHV2JZTUhGbkVPQlEyVGJ5aXExVm1JYnNZRm9iUVNUUHRCWWZnQk5wU1ZXSzF6VXlmaVlPMWlJdEZXV3UwWXN3MXpYVjJsbWMrcmRadmx4d1JGMWp6VDUxMFdBK0Ywd0xmMjVPcWp6MU9HZnp2ek11QURiY2tyUCtnN3RVK0UwMk5rMUtVTEhwSTVQVTAwU2ZqVmV0US9MeTllZzVxbnppSFpRci9CQWdDMnBMU1pzVHZFemdwMVJKeExaY1ovaHZNZ1prNGdPVE9Ga01QUjBKMU0zZVo1MFlxYkFaWTdra1RJVi9QT1BsQ2pnTVZEZHplbko5NEk5dXYzZEFsSzIzUkwrWk1qNkVxZEw0ZFhSNTJVcGMvcVBibS9EVzdPZkdzc0U5bE10cDZzViIsIm1hYyI6IjdhYTBhOGQ3NmM5NTliZjIwNTZkYzEwNWQ5ZjJmMjY5NGIzNDUxYjczMjgyZDE0Njc4M2FmMDQ4ODBhZDU0ZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+