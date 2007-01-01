На Яченской набережной планируют установку пандуса на лестнице
В понедельник, 15 июня, калужанин сообщил о проблеме с отсутствием пандуса на Яченской набережной в комментариях в социальной сети.
— Когда на лестнице от набережной к ракете сделают пандус? - поинтересовался горожанин.
— Сейчас ведётся разработка технических решений и вариантов устройства пандуса для маломобильных граждан, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - К сожалению, сроков реализации пока указать не можем.
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