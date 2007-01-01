Нейросеть вернула на улицы Калуги смытый зимними дождями снег

На этой неделе в Калуге выпал первый снег.

Дожди быстро смыли его, но ощутить зиму калужане все же успели.

И чтобы хоть чуть-чуть продлить его до новых снегопадов, мы попросили нейросеть показать, какой она видит заснеженную Калугу ?

Каким мог бы быть этот зимний наряд, если бы его создавала не природа, а искусственный интеллект?

Что из этого получилось - смотрите в цифровой фантазии.

Нейросеть припорошила Калугу снежком весьма убедительно. От настоящей фотки не отличить.

По мнению нейросети площадке городского досугового центра на Пухова явно чего-то не хватало.

Один цифровой взмах - появился кристально чистый снег и улыбающийся снеговик.

Только подарков под ёлкой не хватает.

Красная огненная лошадь - символ будущего года - снова гуляет по улицам Калуги.

В этот раз у театра.

Здесь тротуар завалило снегом чуть больше. Только кто это изображён на фото: Снежный коммунальный человек?

Кажется весь день олень из Центрального парка культуры и отдыха с грустью смотрел на серый тротуар и мечтал о снеге.

Нейросеть подарила его ему.

Краеведческий музей объявляет о пополнении коллекции. Новым экспонатом стала уникальная снежинка-гигант, созданная методом цифровой кристаллизации.

Временно размещена на открытой площадке перед входом.

Спешите видеть, пока не растаяла в облаке.

Если вы не знали, кто живёт в этом деревянном домике, то нейросеть готова ответить на этот вопрос.

Наверное, эти гномики следят за порядком в Гостинных рядах.

Мы попросили нейросеть «улучшить» фото с ракетой в зимнем стиле. Помимо снега по колено, он еще и космонавта «насыпал».

Обычно на площадке возле ДК КТЗ стоит только ёлка, украшенная новогодними шариками.

Но нейросеть подкинула интересную идею - маленькие снеговики. смотрятся симпатично.

Тут нейронка, что называется, перемудрила. Точнее даже перечудила.

Хотя с такой погодой, которую мы наблюдаем этим декабрем, уж то ей можно простить.

Ждем настоящего, а не цифрового снега и с наступающим, Калуга!