Нейросеть вернула на улицы Калуги смытый зимними дождями снег
На этой неделе в Калуге выпал первый снег.
Дожди быстро смыли его, но ощутить зиму калужане все же успели.
И чтобы хоть чуть-чуть продлить его до новых снегопадов, мы попросили нейросеть показать, какой она видит заснеженную Калугу ?
Каким мог бы быть этот зимний наряд, если бы его создавала не природа, а искусственный интеллект?
Что из этого получилось - смотрите в цифровой фантазии.
Нейросеть припорошила Калугу снежком весьма убедительно. От настоящей фотки не отличить.
По мнению нейросети площадке городского досугового центра на Пухова явно чего-то не хватало.
Один цифровой взмах - появился кристально чистый снег и улыбающийся снеговик.
Только подарков под ёлкой не хватает.
Красная огненная лошадь - символ будущего года - снова гуляет по улицам Калуги.
В этот раз у театра.
Здесь тротуар завалило снегом чуть больше. Только кто это изображён на фото: Снежный коммунальный человек?
Кажется весь день олень из Центрального парка культуры и отдыха с грустью смотрел на серый тротуар и мечтал о снеге.
Нейросеть подарила его ему.
Краеведческий музей объявляет о пополнении коллекции. Новым экспонатом стала уникальная снежинка-гигант, созданная методом цифровой кристаллизации.
Временно размещена на открытой площадке перед входом.
Спешите видеть, пока не растаяла в облаке.
Если вы не знали, кто живёт в этом деревянном домике, то нейросеть готова ответить на этот вопрос.
Наверное, эти гномики следят за порядком в Гостинных рядах.
Мы попросили нейросеть «улучшить» фото с ракетой в зимнем стиле. Помимо снега по колено, он еще и космонавта «насыпал».
Обычно на площадке возле ДК КТЗ стоит только ёлка, украшенная новогодними шариками.
Но нейросеть подкинула интересную идею - маленькие снеговики. смотрятся симпатично.
Тут нейронка, что называется, перемудрила. Точнее даже перечудила.
Хотя с такой погодой, которую мы наблюдаем этим декабрем, уж то ей можно простить.
Ждем настоящего, а не цифрового снега и с наступающим, Калуга!