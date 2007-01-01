Афиша Обнинск
Блоги Вечное сияние искусственного разума Нейросеть вернула на улицы Калуги смытый зимними дождями снег
Блог “Вечное сияние искусственного разума”

Нейросеть вернула на улицы Калуги смытый зимними дождями снег

Евгения Родионова
14.12, 09:00
0 250
На этой неделе в Калуге выпал первый снег.

Дожди быстро смыли его, но ощутить зиму калужане все же успели.

И чтобы хоть чуть-чуть продлить его до новых снегопадов, мы попросили нейросеть показать, какой она видит заснеженную Калугу ?

Каким мог бы быть этот зимний наряд, если бы его создавала не природа, а искусственный интеллект?

Что из этого получилось - смотрите в цифровой фантазии.

Нейросеть припорошила Калугу снежком весьма убедительно. От настоящей фотки не отличить.

По мнению нейросети площадке городского досугового центра на Пухова явно чего-то не хватало.

Один цифровой взмах - появился кристально чистый снег и улыбающийся снеговик.

Только подарков под ёлкой не хватает.

Красная огненная лошадь - символ будущего года - снова гуляет по улицам Калуги.

В этот раз у театра.

Здесь тротуар завалило снегом чуть больше. Только кто это изображён на фото: Снежный коммунальный человек?

Кажется весь день олень из Центрального парка культуры и отдыха с грустью смотрел на серый тротуар и мечтал о снеге.

Нейросеть подарила его ему.

Краеведческий музей объявляет о пополнении коллекции. Новым экспонатом стала уникальная снежинка-гигант, созданная методом цифровой кристаллизации.

Временно размещена на открытой площадке перед входом.

Спешите видеть, пока не растаяла в облаке.

Если вы не знали, кто живёт в этом деревянном домике, то нейросеть готова ответить на этот вопрос.

Наверное, эти гномики следят за порядком в Гостинных рядах.

Мы попросили нейросеть «улучшить» фото с ракетой в зимнем стиле. Помимо снега по колено, он еще и космонавта «насыпал».

Обычно на площадке возле ДК КТЗ стоит только ёлка, украшенная новогодними шариками.

Но нейросеть подкинула интересную идею - маленькие снеговики. смотрятся симпатично.

Тут нейронка, что называется, перемудрила. Точнее даже перечудила.

Хотя с такой погодой, которую мы наблюдаем этим декабрем, уж то ей можно простить.

Ждем настоящего, а не цифрового снега и с наступающим, Калуга!

Уважаемые читатели, а какую Калугу глазами искусственного интеллекта хотели бы увидеть вы? Присылайте в комментарии свои темы.

