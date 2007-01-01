1 мая манифестанты дошли в Калуге до железнодорожного моста

Что происходило в Калужской области 1 мая в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова.

Сегодня – 1 мая.

1912 – День 1 мая прошел в Калуге обычным порядком. И только вечером, по окончании работ в железнодорожных мастерских, прошла незначительная манифестация человек в 50. Собравшиеся с пением "вечной памяти" дошли до железнодорожного моста через Ямскую улицу и мирно разошлись. (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1952 – вышел первый номер газеты «Молодой ленинец» - орган Калужского обкома ВЛКСМ.

1987 - ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО... С 1 мая вводится в действие ранее принятый Закон СССР "Об индивидуальной трудовой деятельности". В стране осуществится беспрецедентная практика внутренней кредитной политики: Госбанк открывает кредиты отдельным гражданам, пожелавшим заняться индивидуальным предпринимательством, и, начиная с 1 мая этого года, любой гражданин, имеющий регистрационное удостоверение либо патент на занятие индивидуальной трудовой деятельностью, может получить ссуду в банке. Если кто-то решил открыть собственную парикмахерскую, либо, будучи дантистом, зубоврачебный кабинет, либо мастерскую по ремонту автомашин и т.п., банк может предоставить на приобретение необходимого оборудования ссуду до 3 тысяч рублей с погашением за 2 года и с выплатой 3-процентной ставки за ее использование.