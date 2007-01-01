В Калуге пройдет реставрация дома на Воскресенской
Завершена разработка проекта реставрации федерального памятника — усадьбы XIX века на
Воскресенской, 18, сообщили в среду, 29 апреля, в региональном Управлении по охране объектов культурного наследия.
Ранее дом признали аварийным и расселили.
- Но благодаря частным инвестициям у здания появился шанс на вторую жизнь, - пояснили в Управлении. - Инвестор приобрёл усадьбу специально для её восстановления, и готовность проектной документации — это важнейший шаг на пути к началу работ.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь