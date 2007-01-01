Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге пройдет реставрация дома на Воскресенской
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге пройдет реставрация дома на Воскресенской

Дмитрий Ивьев
29.04, 16:46
Завершена разработка проекта реставрации федерального памятника — усадьбы XIX века на

Воскресенской, 18, сообщили в среду, 29 апреля, в региональном Управлении по охране объектов культурного наследия.

Ранее дом признали аварийным и расселили.

- Но благодаря частным инвестициям у здания появился шанс на вторую жизнь, - пояснили в Управлении. - Инвестор приобрёл усадьбу специально для её восстановления, и готовность проектной документации — это важнейший шаг на пути к началу работ.

