Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
В Калуге ищут владельца шиномонтажа
Новость дня Благоустройство

В Калуге ищут владельца шиномонтажа

Дмитрий Ивьев
29.04, 15:37
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Администрация города на днях объявила о поисках хозяев нескольких объектов.

В список попали:

  • ул. Болдина, 53 - тонар на колесах (шиномонтаж),
  • ул. Заречная, 88а - деревянный сарай, баня, ограждение из профнастила,
  • ул. Луначарского, 40 - столбы с натянутой цепочкой,
  • тер. Психбольницы, 26 - теплица и деревянное ограждение.
  • д. Лихун, ул. Успенская, 56 - металлические гаражи, металлическое ограждение, беседка, контейнер.

Если собственники не предоставят документы на эти объекты, всё могут снести.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
8 оценили
37%
0%
0%
0%
0%
63%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
eyJpdiI6IktjWFZZeHl0dmZXRVJFTXc1MStDVUE9PSIsInZhbHVlIjoiVlZjM2NKNkYvVXdRdm5hbUFBUWlPR0dENFRpNE9mNUJXTmRPRGdnWGZmTWh4dzRzUW1rMm1XZ0Z6ZDVJVzc4d3VJUzBFZmVNTXlqRENYYmRVK1g0Z2VLNEM5WGdMK3VJOU1nWVprK1REdHNCL05hQ1ZxZnNQT2FGZzkwdUdqS3BaZTJBWUhkcmgvUDdDbG9vc3g5QlNoRHJvV2NtQVo0c0dvMmdqWXZWU2xYM2hZVGNnTVJ6QUZEOXhjdXJMc1lxMEVYUE14clAyemh5Wnd4RWFHQU50bW1rVWJkRW1aRWhkd3E1OUZ0Qm16THh3VFRnT0FuNzk3TG5xNEtKelhEdkpqTjlTWWs5dHJVUmgyMHRtaEZpejFqZHY1ZnB3VFpYa0lTblZXRTVjSWxuOU55Y0IvTHlLbHZ2dE05amxQdldvZEdYT2dUWjRXVlY2aC9BZFFuYUJLV2x2TnJRdm1KNC9CWGhYNG9KbWYxTXVYUVlYV3ZXWmFLRm5XOWIrd01Bc1hNakdrZVFqODRKVHN0ZzNER3NtaXdBdEFHNUhwdmkrdXhEemFCSDV5azBTMHFiaDRtaXdSWmRVVkZBbXB6SGRYdFpUaXVKUzV1dmxrMWNYMjR5bmRvK25ha2d0QnpaWHVEdTNVdVgwL0tsakRMbE9mb1d1OG4vSUpPa3V6NkJFZnFkcDRtWFJBZ28vY0Fma0ZLNXZjYlBwNWYvTG91OHVvU2xYVy80RHpJN09xQzRMakF1TmpoT1pmbEEyT1d6QnIzcWs3SW9kNFJzc3NqMnlCa0NzOStUc0ZYVkpCMElDMCtUb0JlK0dyWXhHUW1FUE1CL0ZzOVZ0TGlQeEg5RSIsIm1hYyI6Ijc3M2QwZWE1ZWU2ZDA4NTQ2M2MzODRhMWMzNTgxYTU2NGVjYzA4ZGJkOTU1MWRiYmRkNjVhNjI1MzhiM2EzZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+