В Калуге ищут владельца шиномонтажа
Администрация города на днях объявила о поисках хозяев нескольких объектов.
В список попали:
- ул. Болдина, 53 - тонар на колесах (шиномонтаж),
- ул. Заречная, 88а - деревянный сарай, баня, ограждение из профнастила,
- ул. Луначарского, 40 - столбы с натянутой цепочкой,
- тер. Психбольницы, 26 - теплица и деревянное ограждение.
- д. Лихун, ул. Успенская, 56 - металлические гаражи, металлическое ограждение, беседка, контейнер.
Если собственники не предоставят документы на эти объекты, всё могут снести.
