В Калуге ищут владельца шиномонтажа

Администрация города на днях объявила о поисках хозяев нескольких объектов.

В список попали:

ул. Болдина, 53 - тонар на колесах (шиномонтаж),

ул. Заречная, 88а - деревянный сарай, баня, ограждение из профнастила,

ул. Луначарского, 40 - столбы с натянутой цепочкой,

тер. Психбольницы, 26 - теплица и деревянное ограждение.

д. Лихун, ул. Успенская, 56 - металлические гаражи, металлическое ограждение, беседка, контейнер.

Если собственники не предоставят документы на эти объекты, всё могут снести.