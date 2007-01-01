В Калуге заработал новый автобусный маршрут

С 1 мая пассажиры вновь могут пользоваться маршрутом №35 «ст. Калуга-I - Яченская набережная», рассказали в администрации города.

От вокзала автобус едет по улице Ленина, Баженова, Пушкина, Королева, потом опять Пушкина и Баженова, Набережной и по подъездной от трассы М3 «Украина».

От Яченской набережной пассажиры будут проезжать подъездную от трассы М3 «Украина», улицы Набережную, Баженова и Ленина.

Количество рейсов в день пока не очень большое.

Отправление автобусов №35 от станции Калуга-1: 11:25, 12:45, 14:05, 15:25, 18:05, 19:25 и последний рейс в 20:45.

Отправление от Яченской набережной будет в 12:10, 13:30, 14:50, 16:10, 18:50, 20:10 и 21:30.

В таком режиме автобусы будут работать до 30 сентября.

Напомним, в прошлом году этот маршрут заходил также на площадь Победы, однако сейчас его решили сократить.