Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Схрон с боеприпасами нашли в Калужской области
Схрон с боеприпасами нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.04, 08:49
1 713
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 29 апреля, снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в Спас-Деменском районе.

В лесу рядом с деревней Нестеры нашли 87 снарядов.

Больше 80 лет там пролежала 81 минометная мина и шесть артиллерийских снарядов.

Всё это удалось обезвредить, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJBNEF4R1Q3MGhNYXpkQTMzZUhHakE9PSIsInZhbHVlIjoiRWo5ckV0RnFzemZRUk5ZS1pDTERySjN5TFlaT1V6R3pIMWNTYzVnMWo5MWt1d3dobnhVaGtYTVdSMzZZVlR4TUF5b3ZORVdxWHhwL3RKZnNPWThMSmdwNDdRVlkrRkhEZUl6eHRYakordk12d1dHNU02cndER1hHdm9IRUl0c1Z3aStTaERHTjRIRWRlVGxSeldTdFRyNWZTVkhHSlRHbjBDSDE3WVlSVEdaMkgwN0VtMzA0cXJOejZFOHNNOWZFYjBHWUhqUHpwQzdrNE5XQVBrOWsvRTlPYkRWazZ3UUxMMzVJbmJ0VU9RcEk1azBUNFhKN1BnVnJJajZodk96TnYvNmh6Z0hSR1gyQ2ErMFpKRU9ZUnFOMm1MdlMrdTloZER0Z2piYmxBeUZRdWxIY0J3RStHWmE3WkV0eDZaeFBSdkNjYzZWYTN3ZUIrUUhFSitReWN4SGVnd0gxVnB6Vm9ESUxpK2lUbWFKeFZXOFdqSWxsa1R5WDNEYWx0UllsVUdyTktUREhlQzRrSmVDbkliYkVEdm1oMy80enB5bkZaNTBXTkkwT2RRY3JlNi9PUVl6d2xXdlFUYjV6ZU43RiIsIm1hYyI6IjQ1NGVhZTZhNDQwN2ZiOTIxZDMwZDVmOGNmNmMyYjE2ODcxYmQ5NWQxNTg0ZTAwNWE4NWFjMDlhNDc3YTcwZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkYrenpCMUZZMHd6cUdwYzhTMnFpSXc9PSIsInZhbHVlIjoiMnRpUHlpZWdRc3ZYcHd0dGRSa2d0dUdGc2VtVmlCa1BEKzk5VDBaQjV4d0VJakZMV2NUUE0wVnF6Q2srYUhQcGtFMHhJdEZDbE1hR0MzVTRtSC82M3E4c09SM0dJZE93MFR6M2xuSWRNemNOanIyNFl3UUR6c0JSTzA3R3FCY3FOVTdnbllabE9vZFJleFY5ZHFHTGMrZjUvanZNelhLK21zM0x6RW45MjJQWXRzaTJXdE9hZFVORm5yVVpQd3lCRlg1V2tMbHVjRG5QYVlrS2RlZGZPN3VNajRmcEdvK2h4WElSRFNla2dHMmd2QzYvSG8vaURHQm11NXNtNjQ4Vm1kczVRTmwwaWpnWjZCU09LZlYzWndZRlp4U1NMZkdVblFuYVN4TUZEWXlISFMvR3BSRmcxdEVYR21rZkV0eDBlUHFLOTV2NzZZR2F6cGh1MXV4SVdTMXcwUnN1V2liQnkvSVRPbG43Q0d5eTh6cThqWXlVTGVSL0RZZmhLa1BmNjcxTFkrYnJRSS9pUk55VjRBZkhtWDZVNDVtMHlEWVlGeFVjQVhVTERXNTNSRUtBRW1YL2VNQ284SlM1WE9JTmZzTEo0NWhLN05iWVp5dWZrUjJuL0MyNjJPemJpbTlOTWIwM0x4Q1NrU0pUa093eVNoTGpDQjBzVUwyRWFQRjgrSU5rVHNVaGVrZ0UrSlVGRzlOYlpLT1MyMFJoczRaR2dLUWprS2dvRHdqamh1SkZlSmhxTWZxWVNhMGZUVU1Ia0kzVGlQaytuR0tLbHQ0TUFSN0svRDRJVFF0YkVYUGRRTW9uT1R6MTFGUDBoZHIxVmVnWGd5NjFvL3R2aXFxYSIsIm1hYyI6IjNlZDVlZTQ1ZmI5OGZiNmI4Zjk2YmI2MGRjNTE0YWJkZTdiMjUwOTMxZTc4ZTBiYTk4YjQ3M2QyMGQ4ZWNmOGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+