Схрон с боеприпасами нашли в Калужской области

В среду, 29 апреля, снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в Спас-Деменском районе.

В лесу рядом с деревней Нестеры нашли 87 снарядов.

Больше 80 лет там пролежала 81 минометная мина и шесть артиллерийских снарядов.

Всё это удалось обезвредить, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.