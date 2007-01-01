Схрон с боеприпасами нашли в Калужской области
В среду, 29 апреля, снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили в Спас-Деменском районе.
В лесу рядом с деревней Нестеры нашли 87 снарядов.
Больше 80 лет там пролежала 81 минометная мина и шесть артиллерийских снарядов.
Всё это удалось обезвредить, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
