ФСБ задержала калужанина за призывы к терроризму

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы за сообщения в одном из мессенджеров.

По версии следствия, он опубликовал в интернете призывы к насилию над представителями российской власти и армии.

По уголовной статье за такое преступление жителю Калужской области грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Сейчас ведется расследование, рассказали 1 мая в Управлении ФСБ по Калужской области.