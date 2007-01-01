Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Криминал ФСБ задержала калужанина за призывы к терроризму
Криминал

ФСБ задержала калужанина за призывы к терроризму

Дмитрий Ивьев
01.05, 12:00
0 588
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы за сообщения в одном из мессенджеров.

По версии следствия, он опубликовал в интернете призывы к насилию над представителями российской власти и армии.

По уголовной статье за такое преступление жителю Калужской области грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Сейчас ведется расследование, рассказали 1 мая в Управлении ФСБ по Калужской области.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
60%
20%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
18+