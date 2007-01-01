ФСБ задержала калужанина за призывы к терроризму
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы за сообщения в одном из мессенджеров.
По версии следствия, он опубликовал в интернете призывы к насилию над представителями российской власти и армии.
По уголовной статье за такое преступление жителю Калужской области грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
Сейчас ведется расследование, рассказали 1 мая в Управлении ФСБ по Калужской области.
