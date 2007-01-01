2 мая в Калуге открылся Губернский исторический музей
2 мая в Калуге открылся Губернский исторический музей

Что происходило в Калужской области 2 мая в разные годы.
Автор: Марина Рыбакова.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 2 мая.

1829 – родился Николай Сергеевич Кашкин (02(14).05.1829-1914). Действительный статский советник (1886), петрашевец, общественный деятель Николай Кашкин работал в губернских и земских судебных учреждениях. Избран земским гласным по Козельскому и Мещовскому уездам Калужской губернии (1865). Кашкину принадлежала особая роль в развитии народного образования в этих уездах. На его средства была открыта первая в губернии земская публичная библиотека. С 1870 года - член Калужского окружного суда. Умер в Калуге, похоронен на семейном кладбище в селе Нижние Прыски Козельского уезда.

1884 – в Москве родился Николай Петрович Крымов (2.05(20.04).1884-6.05.1958), российский живописец и сценограф, член-корреспондент Академии Художеств СССР, народный художник РСФСР (1956), один из ведущих мастеров русского пейзажа первой половины XX века. С 1928 года много лет жил и работал в Тарусе. Его картина «Летний день в Тарусе» (1939-40) хранится в коллекции ГТГ.

2.05(20.04).1897 - при Калужской Ученой Архивной Комиссии (КУАК) в Палатах купцов Коробовых открылся Губернский исторический музей, ныне Калужский государственный областной краеведческий музей. Иван Данилович Четыркин (1846-1904) – один из основателей музея, краевед, председатель КУАК с 1897 года. С 6 ноября 1922 года музей находится в здании бывшей усадьбы Золотарева (ныне ул. Пушкина, 14 - прим.ред.).

