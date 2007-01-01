Калужский театр снял спектакль сразу после премьеры

На днях в ТЮЗе разразился скандал.

Спектакль «Маленькая история о больших друзьях» по пьесе У. Хуба «У Ковчега в восемь» впервые представили зрителям, но почти сразу же убрали из репертуара.

Это произошло после жалоб некоторых калужан.

- Решение принято в связи с неприятием части зрителей определённых сцен и трактовок, которые были восприняты как неуважительные в отношении их мнений, - прокомментировали в театре.

Что именно не понравилось тем, кто жаловался, пока не уточняется.