Калужский театр снял спектакль сразу после премьеры
Калужский театр снял спектакль сразу после премьеры

Дмитрий Ивьев
30.04, 09:33
Фото: ТЮЗ.
На днях в ТЮЗе разразился скандал.

Спектакль «Маленькая история о больших друзьях» по пьесе У. Хуба «У Ковчега в восемь» впервые представили зрителям, но почти сразу же убрали из репертуара.

Это произошло после жалоб некоторых калужан.

- Решение принято в связи с неприятием части зрителей определённых сцен и трактовок, которые были восприняты как неуважительные в отношении их мнений, - прокомментировали в театре.

Что именно не понравилось тем, кто жаловался, пока не уточняется.

