Калужский театр снял спектакль сразу после премьеры
На днях в ТЮЗе разразился скандал.
Спектакль «Маленькая история о больших друзьях» по пьесе У. Хуба «У Ковчега в восемь» впервые представили зрителям, но почти сразу же убрали из репертуара.
Это произошло после жалоб некоторых калужан.
- Решение принято в связи с неприятием части зрителей определённых сцен и трактовок, которые были восприняты как неуважительные в отношении их мнений, - прокомментировали в театре.
Что именно не понравилось тем, кто жаловался, пока не уточняется.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь