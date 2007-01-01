Нейросеть превратила искусственные елки в живые и подвинулась поближе к власти

На этой неделе мы писали о спорах калужан на тему одного из главных символов Нового года.

Многие раскритиковали городские ёлки в виде конусов, назвав их скучными и неестественными.

Мы решили посмотреть, какими могли бы быть эти ёлки, если были настоящими. И попросили нейросеть нарисовать альтернативную реальность, где городские красавицы - пушистые, заснеженные и волшебные.

Результат впечатляет!

Очевидно, ИИ знает наш главный новогодний страх - бесснежный праздник. Поэтому перестраховалась: пушистые ветки для эстетики, а снег для души.

Теперь на Пухова всегда идёт свой, идеальный, не тающий снег.

Ёлка теперь такая же яркая как и драмтеатр.

Нейросеть добавила зелёные шары в цвет уходящей Деревянной Зелёной Змеи. Видимо, решила, что символ года заслуживает прощания с калужанами.

Пусть уползает, оглядываясь на нашу красоту!

Дизайн городских ёлок критикуют многие. Нейросеть, вдохновившись общественным мнением, представила свою, более смелую трактовку праздничного дерева.

И, кстати, уличный фонарь, умница какая, заодно выключила.

Чиновникам поучиться бы у нее рачительному и экономному отношению к ресурсам.

Ёлка в парке культуры и отдыха, конечно, очень красивая, но нейросеть предложила примерить ей иной новогодний костюм. Вот только снежка в этот раз искусственный интеллект поленился подкинуть.

Но, будем надеяться, к Новому году природа все-таки смилостивится над нами и насыпет его в реальности.

Кстати, если все же небесная канцелярия по примеру нейросети тоже поленится припорошить Калугу, может, стоит вернуться к опыту конца 2020 года?

Напомним, тогда в рамках подготовки к празднованию 2021-го в статусе новогодней столицы России на радость детворе городские власти при помощи спецоборудования горнолыжного курорта в Квани засыпали парк искусственным снегом.

Видимо светящаяся ёлка с белыми светодиодами оказалась не по вкусу не только калужанам, но и нейросети.

Она совершила акт цифрового милосердия: взяла и заменила холодное сияние мертвых диодов на тёплый свет живых огней и ярких красных лент.

Когда ёлке у Губернского парка не хватает блеска, на помощь приходит нейросеть!

Мы показали ей фото и попросили добавить того самого праздничного настроения.

Результат перед вами: золото, пушистые ветки и сияющая мишура сзади. Искусственный интеллект явно неплохо справился с задачей. Быть может, чиновникам стоит взять на вооружение идею ИИ с украшением арок парка?

Ёлка в сквере Матери внезапно стала пушистой и сверкающей.

С елкой на Старом торге у нейросети явно случились проблемы с глазомером. Ей почему-то не удалось вписать живую ель у областной администрации в ограждение строго посередине, как в оригинале.

Хотя, быть может, дело не в глазомере, а в том, что нейросеть просто решила, что надо бы подвинуться поближе к власти?

Искусственный интеллект тоже тщеславен и не лишен политических амбиций?

Эту живую ёлку поставили в сквере Ленина не так давно, и нейросеть украсила ее по своему вкусу

И фонтан в виде звезды переложила по своему, да дедушку Ленина снесла заодно, зараза.

Такой вот декоммунизатор.