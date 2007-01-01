Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Блоги Вечное сияние искусственного разума Нейросеть превратила искусственные елки в живые и подвинулась поближе к власти
Блог “Вечное сияние искусственного разума”

Нейросеть превратила искусственные елки в живые и подвинулась поближе к власти

Евгения Родионова
21.12, 10:00
0 195
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На этой неделе мы писали о спорах калужан на тему одного из главных символов Нового года.

Многие раскритиковали городские ёлки в виде конусов, назвав их скучными и неестественными.

Мы решили посмотреть, какими могли бы быть эти ёлки, если были настоящими. И попросили нейросеть нарисовать альтернативную реальность, где городские красавицы - пушистые, заснеженные и волшебные.

Результат впечатляет!

Очевидно, ИИ знает наш главный новогодний страх - бесснежный праздник. Поэтому перестраховалась: пушистые ветки для эстетики, а снег для души.

Теперь на Пухова всегда идёт свой, идеальный, не тающий снег.

Ёлка теперь такая же яркая как и драмтеатр.

Нейросеть добавила зелёные шары в цвет уходящей Деревянной Зелёной Змеи. Видимо, решила, что символ года заслуживает прощания с калужанами.

Пусть уползает, оглядываясь на нашу красоту!

Дизайн городских ёлок критикуют многие. Нейросеть, вдохновившись общественным мнением, представила свою, более смелую трактовку праздничного дерева.

И, кстати, уличный фонарь, умница какая, заодно выключила.

Чиновникам поучиться бы у нее рачительному и экономному отношению к ресурсам.

Ёлка в парке культуры и отдыха, конечно, очень красивая, но нейросеть предложила примерить ей иной новогодний костюм. Вот только снежка в этот раз искусственный интеллект поленился подкинуть.

Но, будем надеяться, к Новому году природа все-таки смилостивится над нами и насыпет его в реальности.

Кстати, если все же небесная канцелярия по примеру нейросети тоже поленится припорошить Калугу, может, стоит вернуться к опыту конца 2020 года?

Напомним, тогда в рамках подготовки к празднованию 2021-го в статусе новогодней столицы России на радость детворе городские власти при помощи спецоборудования горнолыжного курорта в Квани засыпали парк искусственным снегом.

Видимо светящаяся ёлка с белыми светодиодами оказалась не по вкусу не только калужанам, но и нейросети.

Она совершила акт цифрового милосердия: взяла и заменила холодное сияние мертвых диодов на тёплый свет живых огней и ярких красных лент.

Когда ёлке у Губернского парка не хватает блеска, на помощь приходит нейросеть!

Мы показали ей фото и попросили добавить того самого праздничного настроения.

Результат перед вами: золото, пушистые ветки и сияющая мишура сзади. Искусственный интеллект явно неплохо справился с задачей. Быть может, чиновникам стоит взять на вооружение идею ИИ с украшением арок парка?

Ёлка в сквере Матери внезапно стала пушистой и сверкающей.

С елкой на Старом торге у нейросети явно случились проблемы с глазомером. Ей почему-то не удалось вписать живую ель у областной администрации в ограждение строго посередине, как в оригинале.

Хотя, быть может, дело не в глазомере, а в том, что нейросеть просто решила, что надо бы подвинуться поближе к власти?

Искусственный интеллект тоже тщеславен и не лишен политических амбиций?

Эту живую ёлку поставили в сквере Ленина не так давно, и нейросеть украсила ее по своему вкусу

И фонтан в виде звезды переложила по своему, да дедушку Ленина снесла заодно, зараза.

Такой вот декоммунизатор.

Обратная связь
Уважаемые читатели, а какую Калугу глазами искусственного интеллекта хотели бы увидеть вы? Присылайте в комментарии свои темы.

Колумнисты
Нейросеть превратила искусственные елки в живые и подвинулась поближе к власти
Евгения Родионова
21.12, 10:00
0 101
Нейросеть вернула на улицы Калуги смытый зимними дождями снег
Евгения Родионова
14.12, 09:00
0 1471
Мертвецы на Калугу рот раззявили: нейросеть устроила в городе зомби-апокалипсис
Евгения Родионова
07.12, 09:05
9 2773
Нейросеть анимировала Калугу
Евгения Родионова
01.12, 09:01
6 6370
Нейросеть показала новогоднюю Калугу в стиле Красной Огненной лошади
Евгения Родионова
23.11, 09:00
8 4634
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге рассказали, когда вернется отопление в жилые дома
18.12, 11:37
9 3828
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге обнаружили лужу у колледжа культуры
18.12, 18:39
7 2039
Авто и транспорт
На четырех перекрестках Калуги поменяли режим работы светофоров
18.12, 11:00
6 2795
Недвижимость и ЖКХ
Денисов объяснил проблемы с отоплением в центре Калуги
18.12, 09:59
5 2351
Недвижимость и ЖКХ
В калужской гимназии дети вынуждены сидеть на уроках в куртках из-за холода
18.12, 15:11
4 2122
Происшествия
В Калуге рейсовый автобус сбил пешехода
18.12, 16:15
3 2535
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге запустили проблемную котельную
18.12, 14:19
3 2711
Авто и транспорт
Власти прокомментировали транспортный коллапс на Правобережье Калуги
18.12, 14:50
3 3917
Благоустройство
В Калуге тротуар пошёл волнами
19.12, 12:04
2 1675
Криминал
В Калужской области будут расследовать кражу при ремонте рентген-кабинета в больнице
18.12, 11:24
2 1100
Общество
21 декабря в Калуге сожгли уникальную скрипку
21.12, 05:00
5 9835
Общество
20 декабря умер Александр Чижевский
20.12, 05:00
7 7651
Общество
19 декабря Сосенский стал городом
19.12, 05:00
1 7093
Общество
Сильные морозы надвигаются на Калугу
20.12, 15:00
2 6275
Происшествия
Ракетную опасность объявили ночью в Калужской области
19.12, 06:04
0 4045
Авто и транспорт
Власти прокомментировали транспортный коллапс на Правобережье Калуги
18.12, 14:50
3 3925
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге рассказали, когда вернется отопление в жилые дома
18.12, 11:37
9 3834
Статьи, аналитика, репортажи
Это не елка, это безобразие! Почему калужан бесят новогодние конусы
20.12, 08:30
6 3045
Авто и транспорт
На четырех перекрестках Калуги поменяли режим работы светофоров
18.12, 11:00
6 2805
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге запустили проблемную котельную
18.12, 14:19
3 2725
Нейросеть показала новогоднюю Калугу в стиле Красной Огненной лошади
Евгения Родионова Блог “Вечное сияние искусственного разума”
23.11, 09:00
8 4635
Нейросеть анимировала Калугу
Евгения Родионова Блог “Вечное сияние искусственного разума”
01.12, 09:01
6 6371
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImV1ZGZrbHlhbnRCNVFjbENTLzRzRnc9PSIsInZhbHVlIjoib0VTUEM1aHlGcHVCU1A3QXN3cHltcUY1cmd3aDA1QU1wdTFLVzRqeHpDN0pmc2R5bUdaOGhCNkwzWUxxMG1tUk5ubXVKVXBacUU4WWFJUFlZOGQvRnp3Qi9nN2cvRCsrdjc5Wk9zVmJ5TDl6YTdwajNPb21oc29lM29NYjFtLzBqQTBQTldFWnZuMWVQOSt4UlBxUHJSOGlZekg3eXZqVVkwUEhzak9JTlFqZERRcFVjK2RMQkNUNVJKQU9UY0pWWWlSYkZPa1VNMFdEcENvSWtSSXBzWHN4VVlvNUJabFpuOU5VSitSVzE4SnFHeFJlQWVBdDd4QXpBaG9kWkVuNHFQUXU3c0RNVXdGYjNOWWo4aHc0ZkZ1MzFJWmdFTmJXWjlTb1g0RXp2SHhtQWFxZDRKRFBRUkI1L3cvVUlpUkVyQzlidjVNUnpBMHFCNllyNittRitubStoTWRaanRJd2VMSndpYlJkMTF2WEpaNmt6bmU2c3lYMGJjVU50alBKd1ZmeUl1d0lJUVNuaFBMOExSNEpqZ2I4NTF6UWZkM25QTTlVdXl1WlRtcWFJTHZOSFlkcWdnTnlZTzhIUmFsNCIsIm1hYyI6IjVlNjg0MWVmNThlNTYyZDBiNGViNWZkNmU2NTRlZTlhNWRmOGM2ZWU5NjAxNDIyNjFmNTBjMjEyOGNlZGRkZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Давайте обсудим
Общество
В Калуге на улице Воскресенская построят двухэтажную школу танцев
30.11, 10:18
5 4569
Общество
В Калуге жители многодетного поля деревни Лихун могут оказаться отрезанными от внешнего мира
30.11, 08:25
2 2624
Общество
Северная Корея построит в Калужской области мясоперерабатывающий завод
30.11, 07:33
11 49875
Статьи, аналитика, репортажи
Мужчина - центр мира, а женщина - менеджер по персоналу: в Калуге рассказали про Домострой
29.11, 18:00
1 1988
Общество
Калужским школьникам рассказали об особенностях службы в современной армии
29.11, 15:42
2 2124
Происшествия
Две легковушки столкнулись в Калужской области
29.11, 14:32
1 2296
Происшествия
В Боровске загорелся магазин автозапчастей
29.11, 12:52
2 1948
Статьи, аналитика, репортажи
Итальянский след: в Калуге рассказали, кто такие Фрязины
29.11, 12:00
1 1722
Общество
Тутта Ларсен встретилась с калужскими студентами
29.11, 10:01
2 2241
Происшествия
В Калуге легковой автомобиль сбил женщину
29.11, 09:10
1 2151
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге жители дома на Фридриха Энгельса остались без газа
28.11, 21:05
1 2122
Криминал
В Калужской области у двоих мужчин нашли 140 кустов конопли
28.11, 15:05
1 1553
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Общее
Губернатору Шапше
ALEKS
09.10, 13:19
2 2527
Общее
Сизифов труд по замене шила на мыло
RudeBoy
09.10, 17:29
0 1780
Общее
Накрученные обещания по зарплате
anyen
14.10, 07:48
0 1761
Общее
Тротуар в Желыбино - как теперь разъезжаться?
colorkaluga
20.10, 18:11
0 1664
Общее
30 почтовое отделение второй месяц подряд не раскладывает квитанции.
Н.Влюбчивый
15.10, 18:19
1 1659
Общее
«Ловушка безопасности»: 300 семей в Калуге могут оказаться заблокированы в собственном дворе
Slava Z
30.11, 15:12
2 1293
Общее
Семья - это важно!
AntonStorm
27.10, 10:27
1 1250
Калуга
"Космические" остановки
Белый Орёл
18.11, 08:48
5 1238
Фото Пользователь Посты
Геннадич 193
ajax 145
nikol 40
anyen 39
ЛЕСОРУБ 38
Sony 38
Потрачено 31
kgv 27
Белый Орёл 26
colorkaluga 26
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9566
Геннадич 26691
Полиграф Шариков 12738
ILR 9665
Александр К. 8937
ajax 14728
Танюлька 7225
megathrone 5121
MoGol 9086
kgv 5521
Комментарий дня
AAAKIR88

Позвонил я раз по данному номеру 7 августа, говорю едет пьяный водитель на что мне ответил дежурный свободных патрулей нету и даже номер машины не спросил, просто ответил ну пусть дальше едет.

...
Список блогеров
КультPROсвет
Полина Тришина
Листая старые премьеры
Владимир Андреев
Спортивное обозрение
Алексей Мекрюков
Книжная полка
Александр Лапин
Наше всё
Анастасия Каторгина
Прогулки с дядюшкой Ю
Сергей Юнгер
Однажды
Владимир Ивкин
Критический оптимизм
Глеб Верди
#ВТарусе
Евгений Хропов
Музыкальные истории
Сергей Сычев
На грани фола
Ирина Будникова
Приключения - будут!
Елена Ван
Чайные мысли
Наталья Головатюк
О спорте и не только
Николай Егоров
С Надеждой о любви
Надежда Журавлева
Своя территория
Юлия Каргальцева
КультArt
Ярослав Хабаров
Спокойствие! Дело-то семейное
Марина Сергеева
МЕТЕОсфера Калужской области
Дмитрий Пантелеев
VIP-ложа
Калужский Объектив
Туда и обратно
Евгений Журавлев
РАЗ-умная мысль
Иван Крипень
PROЭКОлогию
Выхухоль Хохуля
18+