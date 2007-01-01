10 беспилотников атаковали Калужскую область
Силы ПВО уничтожили летательные аппараты вечером 15 мая и в ночь на 16 мая, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Это произошло в Калуге, Обнинске, Боровском, Людиновском, Малоярославецком, Спас-Деменском и Сухиничском районах.
По предварительной информации властей, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествий работают оперативные группы.
Ранее МЧС объявляло беспилотную опасность.
