10 беспилотников атаковали Калужскую область

Силы ПВО уничтожили летательные аппараты вечером 15 мая и в ночь на 16 мая, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Это произошло в Калуге, Обнинске, Боровском, Людиновском, Малоярославецком, Спас-Деменском и Сухиничском районах.

По предварительной информации властей, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествий работают оперативные группы.

Ранее МЧС объявляло беспилотную опасность.