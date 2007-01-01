Главная Новости Происшествия 10 беспилотников атаковали Калужскую область
10 беспилотников атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
16.05, 08:01
Силы ПВО уничтожили летательные аппараты вечером 15 мая и в ночь на 16 мая, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Это произошло в Калуге, Обнинске, Боровском, Людиновском, Малоярославецком, Спас-Деменском и Сухиничском районах.

По предварительной информации властей, обошлось без пострадавших и разрушений. На месте происшествий работают оперативные группы.

Ранее МЧС объявляло беспилотную опасность.

