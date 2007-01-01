В Балабаново пропала вода

Проблемы с водоснабжением города возникли во вторник, 28 апреля, из-за приостановки работы скважины в Кочетовке Жуковского района.

- Отмечается понижение давления в системе водоснабжения, - прокомментировали в администрации Балабаново. - Рекомендуем вам запастись водой для бытовых нужд. Энергетические службы сосредоточены на устранении аварий.

На время аварийных работ бесплатно воду можно набрать в автоматах по следующим адресам: