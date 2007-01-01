В Балабаново пропала вода
Проблемы с водоснабжением города возникли во вторник, 28 апреля, из-за приостановки работы скважины в Кочетовке Жуковского района.
- Отмечается понижение давления в системе водоснабжения, - прокомментировали в администрации Балабаново. - Рекомендуем вам запастись водой для бытовых нужд. Энергетические службы сосредоточены на устранении аварий.
На время аварийных работ бесплатно воду можно набрать в автоматах по следующим адресам:
- ул. Боровская, 63,
- ул. Боровская, 18,
- ул. Гагарина, 27,
- ул. Лесная, 11б,
- ул. Московская, 1,
- ул. Южная у магазина «Магнит».
