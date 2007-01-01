В Калуге мраморная крошка разлетается по улицам

В четверг, 14 мая, калужанка рассказала о проблеме с мраморной крошкой на улицах города в комментарии в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, мраморная крошка наносит вред окружающей среде.

— Когда будет убрана хваленая мраморная крошка с улиц, которой обсыпали всё ещё в марте? - задаётся вопросом горожанка. - Были обещания убрать к 9 мая, уже несколько дней как прошло 9 мая. На фото, например, центр города, улица Плеханова. От ветра крошку разносит по всей улице, в том числе и на землю, где растут деревья. И теперь крошка будет мешать их росту и вредить земле, так как она не разлагается. И так на многих улицах: Суворова, Пролетарской, Рылеева и других. Если планировалось повторное использование, то сейчас это выглядит как расточительство бюджета.

— Городские службы в рамках ежедневных работ продолжают уборку, в том числе и остатков мраморной крошки, - комментирует ситуацию администрация города Калуги. - После механизированной уборки такие участки повторно проходим вручную. Постепенно наведём порядок на всех улицах города.