Эти дома напротив: почему одни калужане платят за тепло гораздо больше других

В микрорайонах Силикатный и Середа сложилась патовая ситуация. Десятки тысяч жителей вынуждены платить за отопление на 20–30% больше, чем соседи через дорогу.

Окончательно ошалевшие от сумм в зимних платежках, которые в этом сезоне выглядели совсем уж неприлично, люди обратились к нам в редакцию с просьбой предать огласке многолетнюю боль их семейных бюджетов.

Бабушки из панельных пятиэтажек устали отдавать за тепло треть пенсии, а многодетные семьи влезать в долги, когда за окном -30.

«Я за тепло, как за ипотеку плачу»

Серые панельные пятиэтажки Силикатного — это не элитный ЖК с подсветкой фасадов. Здесь живут в основном люди небогатые, очень много пенсионеров.

Средняя пенсия — 23 тысячи рублей. Средняя платежка за отопление в самые лютые месяцы прошлой зимы — от 6 до 9 тысяч. То есть от трети до почти половины их месячного дохода. И это – без учета за свет, воду, содержание дома.

- В декабре мне пришло 8 700 рублей только за тепло, — говорит пенсионерка Галина Петровна, живущая в хрущевке на улице Гурьянова. — Я всю ночь не спала. У меня пенсия — 23 тысячи. А еще свет, вода, газ.

Вы что, хотите, чтобы мы голодали? – вопрошает пожилая женщина.

Ее соседка - 68-летняя Валентина Ивановна - показывает квитанцию от «РИР Энерго». За двухкомнатную квартиру в январе — 9 200 рублей.

И тут же достает платежку подруги, которая живет в соседнем доме, отапливаемом «МУП Калугатеплосеть». Сумма за аналогичную квартиру: 5 400 рублей.

- Они там что, теплее нас греют, что ли? — возмущается Валентина Ивановна и отвечает на свой же вопрос. — Нет. Мы платим за воздух. Нам чиновники в ответах так и написали: у «Квадры» (прежнее название поставщика, который сегодня называется «РИР Энерго», - прим. ред.) большие потери в сетях, потому что плечо длинное. Но мы-то тут при чем?

Разница в тарифах сегодня составляет до 400 рублей за гигакалорию. Но с каждым годом этот разрыв растет, как снежный ком.

При индексации в 10% от 3408 рублей (тариф «Теплосети») прибавка составляет 340 рублей. А от 3 821,99 рублей (тариф «РИР Энерго») — уже 383.

И так каждый год.

Своя рука владыка

Раньше в микрорайоне работала «Квадра». Теперь пришел крупный федеральный игрок - это филиал АО «РИР Энерго» (расшифровывается как «Росатом Инфраструктурные Решения»).

Да-да, партнер государственной корпорации, структура, управляющая энергетикой в десятках городов РФ.

Но проблема с разницей платежей осталась.

- Я живу здесь с 2010 года, и сколько себя помню, у «Квадры» всегда был самый высокий тариф, - рассказывает Олег Петрович, житель Силикатного. - Сейчас просто сменилась вывеска, а суть осталась та же.

Почему же так получилось?

Из документа, который жители получили из Министерства конкурентной политики Калужской области следует, что огромная котельная на Московской (Калужская ТЭЦ) мощностью 68 Гкал/ч, заточена под промышленные нужды и массивы побольше, чем те микрорайоны, которые отапливаются с ее помощью сейчас.

А по закону все убытки — невостребованная мощность, перерасход топлива — «РИР Энерго» имеет право включить в тариф для жителей. Иначе попросту обанкротится.

Это на чиновничьем языке называется «экономическая обоснованность».

Правда, не для бабушки, которая пережила одну зиму в долгах и со страхом ждет следующей...

Геометрическая прогрессия

Обращались местные жители и к своему депутату. Он согласен с тем, что причина кроется в том, что тепло здесь предоставляет не городская теплосеть, а поставщик РИР Энерго. Несмотря на неоднократные обращения, ситуация остается неизменной, и жители продолжают нести повышенные расходы. Хотя формально министерство все посчитало верно.

Индексация тарифа происходит ежегодно в строгом соответствии с законом. И расти он будет геометрически - на процент от той суммы, до которой увеличили в предыдущий период.

А при нынешней системе, чем дальше, тем сильнее будет увеличиваться разрыв в платежках соседних домов. Хотя объём тепла они получают одинаковый.

Из этой ситуации может быть несколько выходов.

- Может быть стоит рассмотреть вариант субсидирования разницы в тарифах из бюджета города, - рассуждает Игорь Вячеславович, еще один житель дома на улице Гурьянова. - Если уж мы не можем поменять поставщика, то давайте хотя бы уравняем платежи для тех же пенсионеров. Или рассмотрим вариант переключения сетей на «Калугатеплосеть»…

Однако администрация Калуги отмалчивается. Управление городского хозяйства вежливо разводит руками: «Тарифы устанавливает министерство, это не наша компетенция».

Губернатору письмо жителей ушло, но оттуда было передано в то же министерство, которое этот тариф и согласовало. Круг замкнулся.

Что делать?

Ситуация воде бы тупиковая. «РИР Энерго» — не базарный продавец, тарифы не скинут. Министерство конкурентной политики, считает тарифы обоснованными.

Пока же власти Калуги думают, жителям Силикатного и Середы остается одно: молиться, чтобы следующая зима не убила их семейный бюджет.

Впрочем, если коммунальные платежи становятся неподъемными, государство может частично взять оплату на себя.

- Субсидия положена тем, у кого уходит на коммуналку больше определенной доли от общего дохода семьи, - пояснили в министерстве труда и социальной защиты Калужской области. - Правительство региона установило порог — ту самую максимальную долю расходов.

Если доходы семьи меньше одного прожиточного минимума на человека, то порог — 15%. Как только вы тратите на ЖКХ больше этой суммы — переплату покроет субсидия.

Если доходы выше прожиточного минимума, порог составит 19%.

Например, если доход семьи из двух человек составляет 30 000 рублей в месяц, то 15% от этой суммы — 4 500 рублей. Если квитанции приходят на 6 000 рублей, разницу в 1 500 рублей может компенсировать субсидия.

Чтобы ее оформить, требуется обратиться в соцзащиту.

Правда, ключевого противоречия субсидия снять не в состоянии. Главное, что возмущает людей – почему закон перекладывает на их плечи проблемы частного бизнеса?