Аномальную жару прогнозируют в Калужской области
Температура воздуха может подняться до +30 градусов на следующей неделе – с 18 по 22 мая. Предупреждение для калужан опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.
Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на семь и более градусов.
Напомним, такая погода в Калуге уже наблюдалась в течение нескольких дней в начале мая.
