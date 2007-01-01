Аномальную жару прогнозируют в Калужской области

Температура воздуха может подняться до +30 градусов на следующей неделе – с 18 по 22 мая. Предупреждение для калужан опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.

Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на семь и более градусов.

Напомним, такая погода в Калуге уже наблюдалась в течение нескольких дней в начале мая.