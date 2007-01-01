В Балабаново развалилась детская площадка
Об этом в пятницу, 15 мая, рассказала местная жительница в комментарии в социальной сети.
По её словам, развалилась детская площадка во дворе дома №9А на улице Лесной.
— Площадку установили 31 декабря 2025 года, - пишет женщина. - К маю этого года уже всё развалилось.
— На следующей неделе по гарантии подрядчик устранит все нарушения, - прокомментировала ситуацию администрация Боровского района.
