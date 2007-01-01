Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге вандалы уничтожили тюльпаны на клумбах
Новость дня Происшествия

В Калуге вандалы уничтожили тюльпаны на клумбах

Дмитрий Ивьев
15.05, 08:42
7 1591
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ночь на пятницу, 15 мая, кто-то сорвал и бросил цветы в сквере Мира. Похожая картина наблюдается ещё в нескольких скверах, сообщили в Управлении городского хозяйства.

- Мы не знаем, что это было - хулиганство, пьяная выходка или намеренная жестокость. Но факт остаётся фактом: цветы безжалостно уничтожены, - прокомментировали в администрации города. - Обидно вдвойне, потому что за этой красотой стоит тяжелый труд. Каждый цветок - это чьи-то мозоли, ранние подъемы и желание сделать город уютнее для вас! Разрушать то, что создано для всеобщей радости - это неуважение не только к администрации или рабочим. Это неуважение к своему же городу!

Вандалов рассчитывают найти с помощью камер наблюдения.

Коммунальщики обещают привести клумбы в порядок, но новые луковицы тюльпанов получится высадить только осенью.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
37 оценили
8%
0%
8%
5%
8%
70%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 7 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVQSjZGbkdBS1huUHZSUCtFQS9mckE9PSIsInZhbHVlIjoiaUxhL3NXMTRXNUpqK09SZW1zQmhJTktYR3VNejhvMmNEd3BHK3lxS2k2d2Y1NzRsVTBOUzEwbFZOVzVJclMzakNORFdLRXlGTnBvTmV1SElEZTdKQ1c5Z1ZlWDgvYlJmNHY0c0c0OWU2aDV6d0NvbkFaNHVFSVl2UHRGbDFyNGxBTWpCRkpSTzJRTFluNHpkZS9tTEZ5d2NMRXFyUDR0bXN2am14V3BnVklMdThZQzZuNWtSeEZ5QWxzay9XZDU3a0NHemM3ajhNOUFsZ3hnQitRcVljSldHaHRQakEvUjAwOTVrb2h0UzBVSDlyUW9QN1BLVjBPK2lGUlJWUkRFRnhiTTR0aUhBNldQZ2R1ZzdUem9aOTlqUUxrQzFDVGtNNU5MbklWZHBuMjhHTGxqWXd4SGoxSWcva2hWZHdSVUtjQmVabDBLWUN6Y0ZTY1pkSGJNcHZFNnhtejhNY2o4VkJPazJTTENzNWF2NzZoRWFxaGtoRHpRekpjcHVQY01tSno5MmIxSGJpVkp0SHYvZG9LRU1SbGQ1d1Y0V20zd3o4ZEpBUmhZbVJuRjBpeElCTXNwL3VZcm4xbmpEYit2RyIsIm1hYyI6IjIzYjZmMmE2NjIwZTliY2NjMjMyZDM0Zjg1YjJhZWYzODY5MTE3NjdjMGRkYWU0OTZiZWIwZjc0MGRjMDhmMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBQV01JMjhsTE9ZbUl2UkpsWHBCSnc9PSIsInZhbHVlIjoiWkhQaHhzemZ4TVBPdmE3ZFhXQzdzN0hDbzFuRFFPQmFXbnFZK0RrZ0pxMW16bHY4MEFraHRZcEF1NkRvQm9WZE96cExSei9MKy80cWhBY2RvMitOTUk1LzZWc2tkS3Q5aGsxZFJZK0xwa2svMkYyMXdzdE5PNmIxNTNLVGdpaWRUT0IzdTU4UCsvSnZZTC8rVU9VNlZHT0VWVFZtOWFQcEQ5SWdFS3p0QU1uTUJKbjRFcHdhaGVRcVJSUjZnZW0rVzBTdUx1ditmckQ0MDBtLy9OQkluQXFybmJZcVFVRS9GQ01rT2hiNXFLdzhFU1VrZkRYd0VkODgwR1JucGpDZmhYSHpIby9EOGl4c1AzUHpUSEtEcGdBcFhqRXFIdFBCYzhhaGhIamVSb1Ywa0hmZWYzZ0RLdVlLamoveUY4QXRISzRFY1BkeXh1ZDFDd0RYSHVwN2d5VGo2M1BSUlg0NmFrQzBUM3lBWnhPVldRdkYrQ1VPV3lXeVJpZkkvYlhFQ2VzaGRxQ1J5RjQrTkpQelFBZ2Y0YmRGRkNjL2Y2N1RzeUJrc09MOTNTU1VUcFhBeXc3alQyWjNVTkJReVNmM29aem8vWmRaUlR2OE1rYkJLWFJXK1VuTVJNSC91WWl3V0tpcXlFUzJQUldnV3M3SCtibGxlRWZUN0F3c2JqdjdlSklrYThBWjVUSExMQjJna2NwckRwNDFMeEJkZk9RWGErbW8yN1pMWkpoUllUdjNrOXh5TzcrcUtLNXRXS21WeTdJbHNFV3JSN2Vqbk5HTTNxTmZMZjBVOE85MExpREZsWTRJbjhVNzVQUExFUGFvZXdCcDR1OThBemFGWVlUayIsIm1hYyI6ImQyNjZiYmJkMWFiNjQxOGY3YTk5NzE1N2FhZTQzZWZhMjMxYzUyOGVlYmYxYTUwYTdiMzM2ZGEwYjNhM2M3NGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+