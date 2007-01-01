В Калуге вандалы уничтожили тюльпаны на клумбах
В ночь на пятницу, 15 мая, кто-то сорвал и бросил цветы в сквере Мира. Похожая картина наблюдается ещё в нескольких скверах, сообщили в Управлении городского хозяйства.
- Мы не знаем, что это было - хулиганство, пьяная выходка или намеренная жестокость. Но факт остаётся фактом: цветы безжалостно уничтожены, - прокомментировали в администрации города. - Обидно вдвойне, потому что за этой красотой стоит тяжелый труд. Каждый цветок - это чьи-то мозоли, ранние подъемы и желание сделать город уютнее для вас! Разрушать то, что создано для всеобщей радости - это неуважение не только к администрации или рабочим. Это неуважение к своему же городу!
Вандалов рассчитывают найти с помощью камер наблюдения.
Коммунальщики обещают привести клумбы в порядок, но новые луковицы тюльпанов получится высадить только осенью.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!