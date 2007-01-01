В Калуге авария с пешеходом на улице Московской попала на видео
В сети выложили запись с регистратора, сделанную 27 апреля.
Пешеход попал под колеса легкового автомобиля «Пежо».
Судя по этим кадрам, автор записи ехал по левой полосе и пропустил мужчину, который шел не по переходу, но сразу после этого калужанина сбил «Пежо», ехавший по правому ряду.
Также на запись попали активные передвижения калужских пешеходов через четыре полосы на Московской вне зоны перехода.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь