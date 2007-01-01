Усадьбу «Воробьёво» отреставрируют в Калужской области

Здание находится у санатория в деревне Алешково Малоярославецкого района.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения.

В 1898-1918 годах в летнее время в доме жил хирург Сергей Фёдоров.

На данный момент согласована научно-проектная документация на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования здания, сообщил 28 апреля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.