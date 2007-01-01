Усадьбу «Воробьёво» отреставрируют в Калужской области
Усадьбу «Воробьёво» отреставрируют в Калужской области

28.04, 11:17
Здание находится у санатория в деревне Алешково Малоярославецкого района.

Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения.

В 1898-1918 годах в летнее время в доме жил хирург Сергей Фёдоров.

На данный момент согласована научно-проектная документация на проведение работ по реставрации и приспособлению для современного использования здания, сообщил 28 апреля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

eyJpdiI6IitoamtYWS9FVUw1QkM0UkllWjVvSkE9PSIsInZhbHVlIjoiL3pTQUFzWDNzQ29lck51YWo1S2tYVkY3TDF5TnlYZDdNVFM3SzczRW56a1lrODdDNjM5dHQzN1BIVFFicVA2WGtVSnF5WFU2NFJxV1ZHWENjVTM5b0JVQ2I4V3lwV3dsamh6akkyTWJ5UjdWQjMrbTRoNGQxYWdJSjVaZHBKcVFheHl2ZVU2cHhmcUxJMHVrSHdLaUtXcEdkcUc5ZFBIbEUydSs0MVlIMVR2ZHlpdDVLbGhzOFVnL2htdnZKcTFoZHZsRDhQelJ1d0x4UVp6VSswTmxZTFpXd245UnRKR1JaakFsQ2NlR3VtcXQzaGh4Z285QUpja0xhdEZTbkJTSHdDNkFlbi94ZVI1c0NKMHFPL0pHdG4vYlNBWnYvc2pIa3hDNUZ4Q3RKdlNMbW1UcmI2N0ZwRVJ2RjRFVCtyYVIxTW5idkJiblQ0elVCelA0SWZXZnJ0UXE4b0NEa0kyYVpnVER3THJlaXczQjhUMUtzSXJIYVp4MTY1QVVXMUs4NFlYU1o4YWFOMnJ0WWFXdVg5b3EwSWgvTzdzRXVrTlR2MTdGWnpQME1IZHRLMmIzNnNKaytSeTF6MkhyczVYNiIsIm1hYyI6IjI5YTNmZjE2Zjc2OWVlNTcxMmNiMWY2OTkyNDU3MmY2MzhhMGNiN2Y5YmQ2ZTAwMjNjYmUwZWNjNjE2YzFjYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InFMcCt3NHRGQXJOdEdQM29rM3JOdnc9PSIsInZhbHVlIjoiZ3g5L2VFNWRpVkF5VG8vaHVxV0FtQjAwdWtKaUVQVndEWUFpVDVTN1o4d3hzMVdlR20ydC9Zbjh2UGJTNksyWDM3K3lVbmRTRGZsOUZKSEJOOC80QVF2eHYwOHBKaDM5MEErM0tpcWNDc0h3elIyVVQ5YXV3eVBzZW9jVU5qeFpuK3puQ2V4R3JZdE0zWTlpSXpTY3JUQ29nZ3h1YUJqNmZLYlI0Y1ppNGo5KzhLVlNCaW1XdGlmMnhKWDlkSmNLV3NJTWM3YjFIb0RMcldtRFc3TVI1Uy93ZzhaQVUyQTBQQ2g3R2YveklMeGUxS05MWW1xWWgyeEp6alhES002TkpjOUdlTkxNY3FYT1d5elkwNHEva21LTE1RKzhlQi80bFhDU1o3QlF6ZDBjZzhJS280TWF3WW9jbTlNS0d1UXo2QU9URUZZMk52M25Ld2pOQnkrM05FNDB0SzQvUDVZakZVaG4ybGQrbUZvbXJXVUNYMC9pR1A3VmZzWC9DSGo2UWJ1U3BrUDhCRGk2V0ZNYk1MUnd5TFRScEc0bzJoekxqc3hKcFNWWU0wWUxqOHhYeGwzN1BGdWZML3ZialdKRXVNL3FJUUdTaitja0NmTWUrY21GMWZvbnhuUHUxRnJScTA0Yk1KWXd6ZGl0QXlXQzRYcVRsQWZsUUhBMzhzQ2lSeTZGTGNzWHR2K3c4Tkhyc2h3dlJMWTZHcmtmSGZCTFptYmVUcllKOFhUeFlLVEFRZnZPYWtIS1NOYUtLUTN0WGxrRlpVOU83WXZ6TEgrVXBCQkZGeGcvKzcvbkRXY0JNWk4wVW83YWcvd0JRNXZDMjNtZGFRaXdKQ1BtR3V4SiIsIm1hYyI6IjZhNGZhNmE4ODE2MTM2MTM4NjVkMmRhNDY2ZWMzMTRjOTg4OWNiODI1MmRjYTBiNGI2OTMyOTRmYjEzOTJlM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
