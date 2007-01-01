Строители школы в Калуге поднялись над землёй
Образование

Строители школы в Калуге поднялись над землёй

Дмитрий Ивьев
15.05, 15:15
О ходе работ на Тайфуне в пятницу, 15 мая, сообщил глава города Дмитрий Денисов.

- Сейчас завершается строительство нулевого цикла школы – то, что находится ниже земли, - пояснил он. - Практически завершены земляные работы и устройство монолитных конструкций. Часть блоков будущего задания школы уже поднялись над землею.

Денисов пообещал, что скоро здесь будут учиться тысячи юных калужан.

