Строители школы в Калуге поднялись над землёй
О ходе работ на Тайфуне в пятницу, 15 мая, сообщил глава города Дмитрий Денисов.
- Сейчас завершается строительство нулевого цикла школы – то, что находится ниже земли, - пояснил он. - Практически завершены земляные работы и устройство монолитных конструкций. Часть блоков будущего задания школы уже поднялись над землею.
Денисов пообещал, что скоро здесь будут учиться тысячи юных калужан.
