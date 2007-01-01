Осколки БПЛА повредили семь домов в Калужской области

Атаки беспилотников продолжились вечером в субботу, 16 мая, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, силами ПВО в Калуге, Обнинске, Боровском и Кировском районах уничтожены 16 БПЛА.

- В результате атаки осколками БПЛА повреждены автомобиль, хозпостройка, крыши и остекление двух частных домов на окраине Калуги. Пострадавших нет, - сообщил губернатор. - В Боровском округе в одном из СНТ осколками БПЛА незначительно повреждена крыша одного дома и остекление четырех соседних домов. Пострадавших нет. Губернатор пообещал, что местные администрации окажут собственникам необходимую помощь.