66% калужан выступили против шестидневной рабочей недели
Большинство жителей Калуги категорически против перехода на шестидневную рабочую неделю. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob, проведённый после предложения миллиардера Олега Дерипаски увеличить рабочее время до 12 часов в день и работать шесть дней в неделю.
Даже если бы шестой рабочий день оплачивался по стандартной ставке и график оставался восьмичасовым, согласиться на такие условия готовы лишь 20% опрошенных калужан. Остальные предпочитают сохранять выходные, считая личное время более ценным, чем дополнительный заработок.
Мнения разделились по полу: мужчины оказались более лояльны к идее удлиненной рабочей недели — 27% из них выразили готовность трудиться шесть дней. Среди женщин таких всего 13%. Многие участницы опроса отметили, что шестидневка сделает невозможным уход за детьми и ведение домашнего хозяйства, так как детские сады и школы в субботу не работают.
Возраст также влияет на отношение к переработкам. Среди молодежи до 35 лет согласных на шестидневку 27%, а среди людей старше 45 лет — только 15%. Чем старше сотрудник, тем выше он ценит свой отдых.
Люди с высшим образованием реже готовы жертвовать выходными: среди них поддерживают идею лишь 14%, тогда как среди обладателей среднего профессионального образования — 21%.
Интересно, что уровень дохода тоже играет роль. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей в месяц, на увеличение нагрузки готовы 16%. А вот среди высокооплачиваемых специалистов (с доходом свыше 150 тысяч рублей) идея шестидневной недели нашла больший отклик — 22% из них согласились бы на такой график.
