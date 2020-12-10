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В Калуге центральный парк засыпают искусственным снегом к Новому году

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 10.12.2020 10:00 20 2350

В ночь на четверг, 10 декабря, в Калуге с помощью снежной пушки начали украшать Центральный парк культуры и отдыха. Искусственный снег рассыпают из-за отсутствия натурального. Весь выпавший в ноябре снег в городе уже успел растаять.

Рабочие начали засыпать парк возле собора и на площадке перед сценой.

Вода подведена из гидранта рядом с Золотой аллеей.

Калуга снег снежная пушка новогодняя столица россии 2021

Калуга снег снежная пушка новогодняя столица россии 2021

Снежная пушка.

Калуга снег снежная пушка новогодняя столица россии 2021

Вода подведена из гидранта рядом с Золотой аллеей.

Как мы уже рассказывали, 12 декабря в нашем городе состоится открытие праздника «Новогодняя столица России-2021». Мероприятия пройдут на площади Старый Торг.

В парке елку, над которой еще появится звездное небо, и резиденцию Деда Мороза откроют 13 декабря.

Как ранее рассказал городской голова Дмитрий Денисов, калужанам не стоит бояться новогодних мероприятий.

- Уже звучали прогнозы о 150 тысячах туристов, которые могут посетить Калугу, - писал он на днях в соцсетях. - Но с одной стороны - ситуация каждый день меняется, а с другой речь идет все-таки о целом месяце: за период с 12 декабря 2020 г. по 9 января 2021 г. Причем значительная часть из туристов будет находиться в нашем городе одним днём, без ночлега. Принятые на региональном и муниципальном уровне ограничения еще скорректируют эту оценку. Значительная часть уже затраченных средств пошла на новогоднее украшение Калуги. В этом году оно вышло на новый уровень. Украшения будут использоваться не только сейчас, но и в последующие годы будут радовать всех нас.

Калуга снег снежная пушка новогодняя столица россии 2021

Калуга снег снежная пушка новогодняя столица россии 2021

Калуга снег снежная пушка новогодняя столица россии 2021

Калуга снег снежная пушка новогодняя столица россии 2021

Вот такая картина получается после работы снежной пушки.

Калуга снег снежная пушка новогодняя столица россии 2021

В других частях парка совсем по-другому.

Калуга снег снежная пушка новогодняя столица россии 2021

Коммунальщики вывозят остатки натурального снега.

Резиденцию Деда Мороза огородили.

Резиденцию Деда Мороза огородили.

По отзывам калужан, которые уже успели побывать на заснеженном участке парка, новогоднее настроение действительно появляется.

Будут ли коммунальщики расчищать дорожки от таких рукотворных сугробов и посыпать все песочком, пока не сообщается. Пока рабочие заняты тем, что в разных уголках парка собирают и вывозят остатки залежавшегося серого снега.

В ближайшие дни настоящих осадков в Калуге не прогнозируется. Зато сохранятся морозы.

Светящиеся фигуры.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021 в Калуге» опубликована здесь.

Тем временем

В Калуге к праздникам сняли видео с Дедом Морозом. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото и видео автора.
Опубликовано: 10.12.2020 10:00 20 2350
Тэги: праздник новый год фоторепортаж видео
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