В Калуге главный новогодний фейерверк перенесли на вечер 31 декабря

Городская управа Калуги представила полную афишу новогодних праздников. И многих калужан в ней удивило время проведения главного салюта. Фейерверк назначили на 2 часа ночи 1 января.
В соцсетях и в комментариях на нашем сайте появились просьбы изменить решение по салюту на Старом Торге. Калужане пишут, что так поздно никто не пойдет смотреть шоу. Тем более с детьми. Правительство Калужской области пообещало внести изменения в афишу.
- Изменим время в афише, - заявил также городской голова Калуги Дмитрий Денисов. - Это ошибка. НГ – семейный праздник. Все для детей.
И изменения в афишу действительно внесены. Вечером в среду, 25 ноября, о новом расписании рассказали KP40 в управлении культуры Калуги.
Праздничная программа на площади Старый торг пройдет с 18:00 до 20:00, салют - в 18:30 31 декабря.
С 1:00 до 4:00 1 января на Старом Торге запланирована ночная праздничная программа.
Полная афиша праздника «Новогодняя столица России - 2021» в Калуге:
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Напомним, 25 ноября правительство Калужской области приняло новое постановление, согласно которому все заведения общественного питания с декабря будут закрыты в ночное время. Такие правила будут действовать и в новогоднюю ночь. На уличных массовых мероприятиях калужане должны будут носить маски.
В то же время губернатор Владислав Шапша заявил, что наша область уже достигла пика заболеваемости коронавирусом.
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