В Калуге перенесут главный новогодний фейерверк

Новый 2021 год Калуга будет встречать сразу тремя фейерверками. Дополненную афишу праздников 24 ноября опубликовала городская управа.

Однако многих калужан удивило время главного салюта. В последние годы он проходил в 18:00 31 декабря, а сейчас фейерверк назначили на 2 часа ночи 1 января.

В соцсетях и в комментариях на нашем сайте появились просьбы изменить решение по салюту на Старом Торге. Калужане пишут, что так поздно никто не пойдет смотреть шоу. Тем более с детьми.

И, похоже, организаторы новогодних праздников прислушались к пожеланиям.

- Время фейерверка будет пересмотрено, - говорится в сообщении правительства Калужской области в «ВКонтакте».

Новое расписание пока не объявлено.

Уважаемые читатели, а в какое время вы бы хотели увидеть новогодний фейерверк? Пишите в комментариях!

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