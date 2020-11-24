В Калужской области запретили водить хороводы вокруг елок

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 23 ноября объявил о запрете новогодних корпоративов в ресторанах для чиновников и сотрудников госучреждений. На следующий день министерство образования и науки Калужской области объяснило, что праздники в школах и детских садах будут проходить, но без участия родителей. А днем 24 ноября правительство Калужской области уточнило, как будут проходить уличные массовые праздники с 1 декабря по 15 января.

Под запрет попали хороводы. Это развлечение не соответствует требованиям Роспотребнадзора о соблюдении дистанции в 1,5 метра.

- Культурные, развлекательные мероприятия с массовым присутствием граждан на открытых площадках должны проводиться с обязательным использованием средств защиты органов дыхания и соблюдением дистанции не менее 1,5 метра, - подчеркнули в пресс-службе правительства.

Напомним, 24 ноября в Калужской области установлен абсолютный рекорд по приросту больных коронавирусом.

Тем временем

В Калуге обновили афишу Нового года. Главный фейерверк перенесен на 2 часа ночи. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.