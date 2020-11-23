В Калужской области чиновникам запретили проводить корпоративы и елки до 15 января 2021 года

В Калужской области ввели новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года поручат отказаться от проведения корпоративных мероприятий в организациях общественного питания, сообщает вечером 23 ноября пресс-служба правительства региона.

Также госслужащим и сотрудникам госучреждений будет запрещено проводить новогодние елки для детей в закрытых помещениях. Такие мероприятия в Калужской области будут разрешены только на улице, с использованием масок и соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.

- Ситуация непростая, - подчеркнул на заседании регионального оперативного штаба губернатор Владислав ШАПША. - Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и в значительной мере показать собственным примером, как необходимо соблюдать ограничения.

Рассматривается ли вариант введения запрет на корпоративы для всех категорий граждан, пока не сообщается.

Напомним, две последние недели в Калужской области фиксируются рекордные или близкие к рекордным показатели суточного прироста заболевших коронавирусом.

Тем временем

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев сообщил о закрытии на карантин школьных классов. Подробности.

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