В Калужской области пять школьных классов закрыли на карантин из-за коронавируса

В школах Калужской области пять классов закрыли на карантин из-за заболевания учеников коронавирусом. Они находятся в Калуге, Обнинске, Малоярославецком и Дзержинском районах, сообщил утром в понедельник, 23 ноября, министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ.

Также в школах Воротынска и Износок два класса закрыли на карантин из-за ОРВИ у многих учеников.

Заболеваемость педагогов не превышает 1%, подчеркнул министр.

Аникеев пояснил, что постоянно ведется мониторинг и принимаются решения по переводу на карантин или дистанционное обучение отдельных классов. Всеобщего перехода на дистанционное обучение по-прежнему не планируется.

Тем временем

Дочь умершего в Калужской области депутата подтвердила, что он скончался от коронавируса. Она опубликовало обращение ко всем калужанам. Подробности.

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