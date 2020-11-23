В Калужской области пять школьных классов закрыли на карантин из-за коронавируса

В школах Калужской области пять классов закрыли на карантин из-за заболевания учеников коронавирусом. Они находятся в Калуге, Обнинске, Малоярославецком и Дзержинском районах, сообщил утром в понедельник, 23 ноября, министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ.
Также в школах Воротынска и Износок два класса закрыли на карантин из-за ОРВИ у многих учеников.
Заболеваемость педагогов не превышает 1%, подчеркнул министр.
Аникеев пояснил, что постоянно ведется мониторинг и принимаются решения по переводу на карантин или дистанционное обучение отдельных классов. Всеобщего перехода на дистанционное обучение по-прежнему не планируется.
Тем временем
Дочь умершего в Калужской области депутата подтвердила, что он скончался от коронавируса. Она опубликовало обращение ко всем калужанам. Подробности.
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