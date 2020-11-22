Известный калужский депутат скончался от коронавируса

Анатолий Сотников.

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в московской больнице на 67 году жизни скончался генеральный директор Агентства инновационного развития Калужской области, депутат Законодательного собрания региона Анатолий Сотников.

Изначально причина смерти не называлась. Можно было лишь предположить, что виной стал COVID-19. И вот 20 ноября дочь Сотникова Ольга Литицкая подтвердила, что ее отец умер от коронавируса. Открытое письмо Ольги ко всем калужанам опубликовала администрация Обнинска.

Приводим полный текст этого письма Ольги Литицкой:

- Я пишу это письмо в самые страшные дни моей жизни, когда раны на сердце открыты и кровоточат, когда горе захлестывает с головой, когда рушится мир, мой безопасный до этого, счастливый и благополучный мир…

Я не знаю пишу ли я его для всех вас, пишу ли я его для того, о ком хочу в нём рассказать, или пишу его для себя. Но я хочу обратиться ко всем, кто готов читать и воспринимать.

11 ноября 2020 года из жизни ушёл мой папа. Человек. Человек с большой буквы. С большим сердцем, умный, тонкий, интеллигентный, образованный, готовый прийти на помощь всем, кто к нему обращался. Он наполнял нашу жизнь, он был нашей опорой. Опорой, которой теперь нет.

Я не буду перечислять здесь его многочисленные достижения, говорить о том, сколько он сделал для нашего города, для области, для страны. Сколько он мог бы еще сделать, сколько планов, замыслов и мыслей было у него по улучшению жизни для всех.

Его отобрала у нас болезнь. Та самая, страшная, набившая у многих оскомину болезнь под названием коронавирус. И вот об этом я хочу кричать, я хочу, чтобы все услышали меня. Люди! Дорогие! Остановитесь на мгновение, задумайтесь, не отмахивайтесь!

Мой папа боролся, цеплялся за жизнь зубами, почти месяц, но не хватило…Теперь нет любимого мужа, отца, дедушки, наставника, высокого профессионала. Оборвалась жизнь, которая могла продлиться не один десяток лет. Конечно вы скажете – возраст, конечно вы скажете – хронические болезни, да и люди смертны, от гриппа тоже умирают. Я все это слышала миллион раз. Но возражу только одно – если бы не эта болезнь, он и сегодня был бы жив, и сегодня я бы могла к нему прижаться. Моя мама не выла бы от тоски и боли, мои дочери не рыдали безутешно, потому что их любимого дедули уже нет и никогда не будет.

В память о нем, о моем папе, я взываю к вам, я кричу вам, остановитесь и подумайте, когда вы срываете маски в общественных местах, когда имеете хоть малейшее сомнение в том, что вы можете быть носителем вируса, но продолжаете везде ходить и распространять его, ведь «это все чушь, даже если болею, то легко выздоровею, да и вообще я молодой, мне не страшно». А для моего отца встреча с кем-то таким беспечным оказалась смертельным приговором…кто-то, пусть по незнанию, пусть по пофигизму, как угодно, но стал убийцей.

Конечно, может это все судьба. Глупо сейчас смотреть в небеса и повторять: «Боже, ну почему???». Но если хотя бы один человек, прочитавший это письмо наденет вовремя маску, останется дома при подозрении на болезнь, не пойдет на работу, в школу или на лекцию в институт, то может кто-то потом не будет рыдать в голос, оплакивая своих близких. Вы этим спасете чью-то жизнь, тому, кто может не сильно молод, не полностью здоров, но кто проживёт ещё долгое время, не встретившись с этим вирусом.

В память об одном прекрасном человеке, и о тысячах безвременно ушедших как он, соблюдайте меры безопасности! Люди, будьте людьми, проявите сострадание!

Тем временем

За последние сутки в Калужской области от коронавируса скончались еще пять человек. Всего в списке жертв пандемии уже 105 жителей региона. Подробности.