За сутки в Калужской области от коронавируса умерло пять человек

В Калужской области за последние сутки подтвердили 142 новых случаев заболевания коронавирусом. Это рекорд за все время наблюдение в регионе. Общее количество зараженных достигло 14 718, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе в субботу, 21 ноября.

Вылечились от коронавируса еще 185 жителей нашего региона. Всего с болезнью справился 11 900 калужан.

Зафиксировано пять новых смертей. В списке умерших 105 жителей Калужской области.

На лечении остается 2713 человек.

По всей России за последние сутки выявили 24 822 новых случаев коронавируса. Это рекорд за одни сутки. За весь период - 2 064 748. Вылечились – 1 577 435, умерли – 35 778.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 21 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом.

Также министр здравоохранения региона Алан Цкаев рассказал о количестве свободных мест в больницах и о том, когда заработают два новых аппарата КТ. А губернатор Владислав Шапша поделился информацией о текущей ситуации с лекарствами от коронавируса.

Тем временем

Министерство образования и науки Калужской области рассказало о заболеваемости в школах и ответило на вопрос, будет ли переход на дистанционное обучение. Подробности.

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