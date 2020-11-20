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Калужской области выделили 37 миллионов рублей на закупку лекарств от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.11.2020 19:28 1 390
Калужской области выделили 37 миллионов рублей на закупку лекарств от коронавируса

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША вечером в пятницу, 20 ноября, рассказал о текущей ситуации с лекарствами от коронавируса в нашем регионе.

- В стационарах, которые задействованы для лечения больных с коронавирусной инфекцией, сформирован двухнедельный запас лекарственных препаратов, - пояснил глава региона. - Постоянно его пополняем. В том числе обеспечена потребность стационарных отделений в препарате «Тоцилизумаб», который применяется при цитокиновом шторме.

Также Шапша сообщил, что Калужская область получила из федерального бюджета более 37 миллионов рублей на бесплатные лекарства для лечения больных коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно.

- Все средства законтрактованы, - подчеркнул губернатор. - Первая партия препаратов поступила на склады ГП «Калугафармация» и сегодня эти лекарства уже передаются в поликлиники. Вторая партия будет на следующей неделе. Эти препараты будут назначать и доставлять пациентам медработники.

По словам главы региона, в государственной аптечной сети в наличии находится более 19 тысяч упаковок антибиотиков, антикоагулянтов – более 3 тысяч упаковок, противовирусных – около 8 тысяч упаковок.

- Благодаря принимаемым мерам количество жалоб по обеспечению лекарствами снизилось, - подчеркнул Шапша.

Ранее в пятницу министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ рассказал о количестве свободных мест в больницах и о том, когда заработают два новых аппарата КТ.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.11.2020 19:28 1 390
Тэги: коронавирус общество здравоохранение алан цкаев владислав шапша
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