В Калужской области количество свободных коек для больных коронавирусом увеличилось до 550

По данным на пятницу, 20 ноября, в Калужской области развернуто 2238 коек для больных коронавиурсом. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщил министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.

Госпитализировано сейчас 1688 пациентов с ковидом. Свободными остаются 550 коек – это 24,6% от общего числа. На прошлой неделе, напомним, доля пустых коек опускалась до 20%.

- Дополнительно к ним на следующей неделе планируется развернуть еще 100 коек в больнице №4 Калуги, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Калужской области составляет 14 576 человек. Прирост за последние сутки – 139, выздоровели 314 человек. Общее число выздоровевших достигло 11 715 человек.

Тем временем

Министерство образования и науки Калужской области рассказало о заболеваемости коронавирусом в школах. Подробности.

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