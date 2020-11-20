В Калужской области 9% учителей заболело ОРВИ и коронавирусом

В пятницу, 20 ноября, министерство образования и науки Калужской области сообщило о текущей ситуации с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом в школах. По информации Минобра, эпидемиологическая ситуация в школах нашего региона остаётся стабильной и позволяет продолжать занятия в обычном режиме.

- Уровень заболеваемости вирусными инфекционными заболеваниями среди учеников не превышает прошлогодние показатели, - подчеркнули в министерстве. - Сезонными ОРВИ болеют не более 8% учителей. Диагноз COVID-19 имеют чуть более 1% учителей. Показатели заболеваемости среди школьников не вызывают опасений.

В шести школах Калужской области из-за заболевших коронавирусом учеников сегодня закрыто шесть классов.

- По муниципальным районам эпидемиологическая ситуация носит неоднородный характер. Есть районы, где заболевших нет, - подчеркнули в министерстве образования и науки. - Общее количество школьников, заболевших COVID-19 с начала учебного года, составляет несколько десятков человек. Ведётся ежедневный контроль уровня заболеваемости. В случае ухудшения ситуации будут приняты все необходимые меры, однако на сегодняшний день причин для беспокойства нет.

Напомним, 19 ноября количество умерших от коронавируса в Калужской области достигло 100.

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