В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 19 ноября

В Калужской области в четверг, 19 ноября, подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 437 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 241 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 11 401 калужанин. Вероятно, такой рост выздоровевших связан с тем, что с 17 ноября пациентам для выписки достаточно сдать один отрицательный ПЦР-тест, а не два.

В списке умерших теперь 100 человек. За последние сутки зафиксированы три новых случая.

На лечении остаются 2936 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 984 (-40 к предыдущему дню),

Обнинск – 342 (+16),

Боровский район – 268 (+4),

Людиновский район – 174 (-3),

Козельский район – 162 (-23),

Кировский район – 158 (-17),

Дзержинский район – 144 (-5),

Малоярославецкий район – 114 (-10),

Бабынинский район – 93 (-6),

Жуковский район – 82 (-8),

Медынский район – 68 (-3),

Сухиничский район – 65 (0),

Юхновский район – 46 (0),

Мещовский район – 39 (+2),

Жиздринский район – 36 (0),

Ферзиковский район – 33 (0),

Износковский район – 25 (0),

Спас-Деменский район – 23 (0),

Перемышльский район – 21 (0),

Думиничский район – 18 (-2),

Мосальский район - 15 (-3),

Хвастовичский район – 9 (-4),

Куйбышевский район – 7 (+1).

Барятинский район – 6 (-3),

Тарусский район – 4 (-7).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили на совещании с участием заместителя губернатора Константина Горобцова и министра здравоохранения Алана Цкаева.

Тем временем

Жители Калужской области весь день страдают от скользких тротуаров после ледяного дождя. Коммунальщики вышли на улицы, но пациентов в травмпункте все больше. Подробности.

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