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В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 19 ноября

Дмитрий Ивьев , Фото: Николая Егоров.
Опубликовано: 19.11.2020 15:56 0 742
В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 19 ноября

В Калужской области в четверг, 19 ноября, подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 437 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровел 241 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 11 401 калужанин. Вероятно, такой рост выздоровевших связан с тем, что с 17 ноября пациентам для выписки достаточно сдать один отрицательный ПЦР-тест, а не два.

В списке умерших теперь 100 человек. За последние сутки зафиксированы три новых случая.

На лечении остаются 2936 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 984 (-40 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 342 (+16),
  • Боровский район – 268 (+4),
  • Людиновский район – 174 (-3),
  • Козельский район – 162 (-23),
  • Кировский район – 158 (-17),
  • Дзержинский район – 144 (-5),
  • Малоярославецкий район – 114 (-10),
  • Бабынинский район – 93 (-6),
  • Жуковский район – 82 (-8),
  • Медынский район – 68 (-3),
  • Сухиничский район – 65 (0),
  • Юхновский район – 46 (0),
  • Мещовский район – 39 (+2),
  • Жиздринский район – 36 (0),
  • Ферзиковский район – 33 (0),
  • Износковский район – 25 (0),
  • Спас-Деменский район – 23 (0),
  • Перемышльский район – 21 (0),
  • Думиничский район – 18 (-2),
  • Мосальский район - 15 (-3),
  • Хвастовичский район – 9 (-4),
  • Куйбышевский район – 7 (+1).
  • Барятинский район – 6 (-3),
  • Тарусский район – 4 (-7).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 ноября 2020 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 ноября 2020 года.

Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили на совещании с участием заместителя губернатора Константина Горобцова и министра здравоохранения Алана Цкаева.

Тем временем

Жители Калужской области весь день страдают от скользких тротуаров после ледяного дождя. Коммунальщики вышли на улицы, но пациентов в травмпункте все больше. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: Николая Егоров.
Опубликовано: 19.11.2020 15:56 0 742
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение константин горобцов алан цкаев
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