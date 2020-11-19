В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 19 ноября

В Калужской области в четверг, 19 ноября, подтвердили 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 14 437 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровел 241 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 11 401 калужанин. Вероятно, такой рост выздоровевших связан с тем, что с 17 ноября пациентам для выписки достаточно сдать один отрицательный ПЦР-тест, а не два.
В списке умерших теперь 100 человек. За последние сутки зафиксированы три новых случая.
На лечении остаются 2936 человек. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 19 ноября 2020 года.
Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили на совещании с участием заместителя губернатора Константина Горобцова и министра здравоохранения Алана Цкаева.
Тем временем
Жители Калужской области весь день страдают от скользких тротуаров после ледяного дождя. Коммунальщики вышли на улицы, но пациентов в травмпункте все больше. Подробности.
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