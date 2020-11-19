В Калужской области за сутки еще три человека умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще три смерти от коронавируса. Всего в списке жертв пандемии уже 100 жителей региона, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе в четверг, 19 ноября.
Зафиксированы 133 новых случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 14 437.
Вылечился от коронавируса еще 241 житель нашего региона. Всего с болезнью справился 11 401 калужанин.
На лечении остаются 2936 человек.
По всей России за последние сутки выявили 23 610 новых случаев коронавируса. Это рекорд за одни сутки. За весь период - 2 015 608. Вылечились – 1 526 656, умерли – 34 850.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 19 ноября 2020 года.
Ранее в Калужской области изменились правила выписки пациентов с коронавирусом. Об этом заявили на совещании с участием заместителя губернатора Константина Горобцова и министра здравоохранения Алана Цкаева.
Тем временем
Ледяной дождь обрушился на Калужскую область. По тротуарам не пройти, не ездят школьные автобусы, проблемы с такси, в четырех районах пропало электричество. Подробности.
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