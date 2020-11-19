Страшный гололед парализовал работу такси и превратил улицы Калуги в катки

Утром некоторые машины не могли подняться вверх по улице Плеханова.

Утром четверга, 19 ноября, большинство горожан, выйдя на работу, пожалели, что не обулись в коньки. Как мы уже писали, в ночь на четверг вместо обещанного снега, на Калугу обрушился ледяной дождь, последствия которого сполна испытали на себе калужане этим утром.

Из-за минусовой температуры припаркованные на улицах машины покрылись толстым слоем льда. Ледяной коркой затянуло тротуары и дороги. Дворники, естественно, засыпали их песчано-соляной смесью далеко не везде.

Огромные проблемы испытывали калужане с вызовом такси. Уехать на нем было нереально даже несмотря на задранный до небес тариф. По всей видимости, многие таксисты попросту не вышли на маршрут (у нас ведь не принято менять летнюю резину на зимнюю загодя, а делают это пока не шандарахнет так, что уже деваться некуда). При этом спрос на такси взлетел до небес.

- Такси вызвать нереально, - пишет в народных новостях наш читатель 4еловек. - 40 минут от пл. Московской до центра города за 350 по всем приложениям вызывал, и на маршрутке поехал в итоге.

Пользуясь случаем, поздравляем тех таксистов, кто все же вышел на маршруты - надо думать сегодня они подзаработают очень неплохо.

Пока неизвестно о том, сколько уже пострадало или пострадает от сегодняшних событий, но как показывает опыт прошлых лет в такую непогоду в травмпункте случается аншлаг.

Мы в течение дня возьмем статистику у медиков и опубликуем их данные.

Автомобили калужан обледенели.

Куча песка, завезенная на улицу Билибина для укладки плитки, покрылась ледяной коркой и напоминает огромный ком глины.

Тротуары превратились в катки.

Посыпают их песком далеко не везде. На улице Баумана у школы, к примеру, тротуары не то что посыпали, а скорее накидали для виду по центру песочка. Но и на том спасибо...

... все одно лучше, чем адские ледяные горки во дворах, куда коммунальщики даже не заглянули. Может, забыли, а может отдыхают после вчерашних тяжелых коммунальных тренировок.

Перекресток Николо-Козинской и Мичурина. Кто-то снес знак.

Самые большие проблемы для калужан - на подъемах и спусках.

Среди дворников все-таки нашлись ответственные люди, которые сбили лед к 8 утра.

Снежная каша на улице Кирова.

Песок тоже обледенел.

На проезжей части в центре города ситуация более-менее.

Тротуары на улице Кирова почти везде посыпали.

Коммунальщики активно обрабатывают площадку у памятника Кирову.

А здесь на Кирова песка не хватило.

Улица Марата.

Троллейбусы сегодня вышли на линии.

Дорога жизни из песка.

Тем временем

В Калужской области 19 ноября перестали ходить школьные автобусы. Все из-за ледяного дождя. Подробности.

Уважаемые читатели, а как вы добирались до работы этим утром? В ваших дворах и на ваших улицах дворники посыпали каток песком или пришлось не идти, а катиться?