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В Калуге прошел ледяной дождь

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.11.2020 07:02 14 1801
В Калуге прошел ледяной дождь

Синоптики обещали в Калуге снегопад в ночь на четверг, 19 ноября. Но вместо этого на город обрушился ледяной дождь.

Улицы и тротуары покрылись заметной коркой льда. 

Температура воздуха пока находится на отметке ниже нуля, поэтому сам лед в ближайшие часы не растает. Водителям и пешеходам нужно учитывать это при передвижении по городу.

Снегопады в Калужской области все еще возможны, но теперь в прогнозах они в конце нынешней недели.

Напомним, в ноябре 2016 года ледяной дождь оставил Калугу без троллейбусов. Тогда обледенели все провода. Сейчас такой проблемы не возникло, 19 ноября троллейбусы вышли на линии.

UPD. Что творится на улицах Калуги после ледяного дождя, смотрите в нашем большом фоторепортаже.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.11.2020 07:02 14 1801
Тэги: погода мчс ледяной дождь
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