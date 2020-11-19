В Калужской области отменили все школьные автобусы из-за ледяного дождя

В четверг, 19 ноября, в Калужской области не будут ходить школьные автобусы. Это связано с ухудшением погодных условий и гололедицей на дорогах, сообщает региональное министерство образования и науки.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями, выпадением ледяного дождя, и необходимостью строгого соблюдения требований к безопасности перевозок детей с 19 ноября движение школьных автобусов приостановлено, - пояснили в Минобре. - Доставка детей осуществляться не будет. Просим отнестись к ситуации с пониманием.

Поедут ли автобусы 20 ноября, пока не сообщается.

Что творится на улицах Калуги после ледяного дождя, смотрите в нашем большом фоторепортаже.