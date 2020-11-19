В Калуге возникли сбои в работе транспорта из-за ледяного дождя

В ночь на 19 ноября на Калугу обрушился ледяной дождь. Улицы и тротуары покрылись коркой льда. На многих улицах до сих пор с трудом могут пройти пешеходы. Что творится на улицах города, мы показывали в большом фоторепортаже.

Возникли некоторые проблемы и у общественного транспорта. В частности, в Турынино дорогу перегородила фура. Из-за этого не могли проехать автобусы №41 и №42.

- Маршруты УКТ все вышли, имеются сбои интервалов движения ввиду дорожной обстановки, - сообщил заместитель директора управления Калужского троллейбуса Михаил МИРЗОЕВ. -Основная проблема утром была с маршрутами 41, 42, там развернуло фуру. Спасибо коллегам из МБУ «СМЭУ» за оперативную помощь по обработке дорог и разворотных колец транспорта.

Тем временем

В Калужской области 19 ноября перестали ходить школьные автобусы. Все из-за ледяного дождя. Подробности.