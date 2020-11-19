В Калуге прокуратура проверит качество антигололедной обработки тротуаров

Прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил прокурору Калуги дать оценку своевременности нанесения и качества обработки тротуаров противоледными реагентами. Об этом сообщает утром в четверг, 19 ноября, пресс-служба ведомства.

- Прокуратурой города Калуги по поручению прокурора области Константина Жилякова организована проверка своевременности нанесения и качества обработки тротуаров противоледными реагентами, - говорится в сообщении прокуратуры. - По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в ночь на четверг на Калугу обрушился ледяной дождь.

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