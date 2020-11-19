Прокуратура нашла нарушения при обработке улиц и тротуаров Калуги

Как мы уже рассказывали, утром 19 ноября прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил своим коллегам из Калуги проверить, как убираются и обрабатываются ото льда улицы и тротуары города. Спустя час от прокуроров пришел новый релиз: проверка проведена, нарушения найдены.

- Выявлены факты несвоевременной уборки тротуаров от наледи, что впоследствии повлекло причинение травм жителям города, - говорится в сообщении ведомства. - По результатам выявленных нарушений прокуратурой внесены представления в адрес управляющих компаний, также в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении виновных лиц.

Ранее мы публиковали фоторепортаж с окраин и центральных улиц Калуги. По тротуарам трудно передвигаться почти везде.

Из-за ледяного дождя и сложной обстановки на дорогах 19 ноября не работают школьные автобусы.

В Турынино автобусы №41 и №42 не могли проехать из-за фуры, которая развернулась на проезжей части.

В четырех районах Калужской области после ледяного дождя пропало электричество.