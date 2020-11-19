В Калужской области более 1000 жителей остались без электричества из-за ледяного дождя

Утром в четверг, 19 ноября, более 1000 жителей 10 населенных пунктов в четырех районах Калужской области остались без электричества из-за ледяного дождя. Проблемы возникли в Боровском, Износковском, Козельском и Жуковском районах, сообщает министерство строительства и ЖКХ региона.

Наибольший масштаб отключений в Износковском (408 человек) и Козельском (620 человек) районах.

- Шесть бригад энергетиков в настоящее время работают по устранению последствий ледяного дождя, - подчеркивают в министерстве. - В течение светового дня все технологические нарушения на линиях электропередач будут ликвидированы.

Напомним, в ночь на четверг на Калугу обрушился ледяной дождь.

Что творится на улицах города, мы показывали в большом фоторепортаже.

UPD. - В настоящее время электроснабжение восстановлено во всех населенных пунктах области, в которых ночью произошли обрывы линий электропередач! - сообщили в министерстве строительства и ЖКХ в 10:51.

UPD. Позже стало известно об отключениях в Бабынинском районе.

Тем временем

В Калужской области 19 ноября перестали ходить школьные автобусы. Все из-за ледяного дождя. Подробности.