В Калужской области без света остались 18 населенных пунктов Бабынинского района

В Бабынинском районе Калужской области из-за последствий ледяного дождя без электричества остались 500 жителей 18 населенных пунктов, сообщает министерство строительства и ЖКХ Калужской области.

Произошли обрывы на двух воздушных линиях. Обесточены 36 трансформаторных подстанций.



Как отмечают в министерстве, восстанавливают электроснабжение три бригады энергетиков. По предварительным прогнозам, работы будут завершены к 12.00.

Ранее, напомним, сообщалось об отключении электричества в Боровском, Износковском, Козельском и Жуковском районах. Там свет уже вернули.

Отметим, что за утро в калужский травмпункт уже обратились 30 человек. Троих из них пришлось госпитализировать.

Ранее мы публиковали фоторепортаж с окраин и центральных улиц Калуги. По тротуарам трудно передвигаться почти везде.

Из-за ледяного дождя и сложной обстановки на дорогах 19 ноября не работают школьные автобусы.

В Турынино автобусы №41 и №42 не могли проехать из-за фуры, которая развернулась на проезжей части.

В Калуге за утро 19 ноября произошло сразу 13 ДТП.