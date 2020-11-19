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В Калуге за утро 30 человек обратились в травмпункт после падений на улице

Николай Егоров
Опубликовано: 19.11.2020 11:08 3 1661
В Калуге за утро 30 человек обратились в травмпункт после падений на улице

За утро четверга, 19 ноября, в травмпункт больницы скорой медицинской помощи в Калуге обратились 30 человек, которые получили различные повреждения на скользких улицах и тротуарах города. Трое из них госпитализированы, сообщили KP40 в пресс-службе медучреждения.

В БСМП напоминают, что сейчас в больнице работает станционар для больных коронавирусом, поэтому травмпункт в Калуге расположен на первом этаже хирургического корпуса (7-этажное здание) на улице Октябрьской, 3. Вход в больницу - с улицы Суворова.

- Сегодня первый гололёд в этом году, - прокомментировал нам ситуацию заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья СОВАКОВ. - Если у вас есть возможность, лучше воздержаться от прогулок по улице. Если все-таки вы получили травму на льду, то травмпункт БСМП работает в прежнем режиме. В зависимости от вашего состояния после падения вы можете обратиться в травмпункт самостоятельно или по скорой помощи. Берегите себя и своих близких.

Ранее мы публиковали фоторепортаж с окраин и центральных улиц Калуги. По тротуарам трудно передвигаться почти везде.

Из-за ледяного дождя и сложной обстановки на дорогах 19 ноября не работают школьные автобусы.

В Турынино автобусы №41 и №42 не могли проехать из-за фуры, которая развернулась на проезжей части.

В четырех районах Калужской области после ледяного дождя пропало электричество.

Тем временем

В Калужской области достигло 100 количество жертв пандемии коронавируса. Подробности.

Николай Егоров
Опубликовано: 19.11.2020 11:08 3 1661
Тэги: общество погода ледяной дождь
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