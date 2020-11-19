В Калуге за утро произошло 13 ДТП

К 10 утра четверга, 19 ноября, на территории Калуги произошло 13 ДТП. Восемь из них – во дворах, сообщили KP40 в УГИБДД по Калужской области. Никто из людей не пострадал.

- Ухудшение погодных условий на территории региона в ночь на 19 ноября неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, в результате осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега на проезжей части и тротуарах образовалась скользкость в виде стекловидного льда, что может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия, - подчеркивают в полиции.

ГИБДД просит водителей строго соблюдать ПДД, не превышать скорость.

- Родителям настоятельно рекомендуем не отпускать детей на улицу без сопровождения взрослых, - говорится в сообщении дорожной полиции. - Для пешеходов всех возрастов рекомендуется использовать одежду со светоотражающими элементами, особенно в темное время суток.

Отметим, что за утро в калужский травмпункт уже обратились 30 человек. Троих из них пришлось госпитализировать.

Ранее мы публиковали фоторепортаж с окраин и центральных улиц Калуги. По тротуарам трудно передвигаться почти везде.

Из-за ледяного дождя и сложной обстановки на дорогах 19 ноября не работают школьные автобусы.

В Турынино автобусы №41 и №42 не могли проехать из-за фуры, которая развернулась на проезжей части.

В четырех районах Калужской области после ледяного дождя пропало электричество.